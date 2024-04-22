В Тюмени молодежь начала молиться горящему пакету

23 апреля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Ритуал с чтением заклинания горящему пакету из магазина провели молодые люди в одном из районов Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени жители трех районов массово сообщают о расцвете неформальных молодежных группировок. Как сообщают жители микрорайона «Маяк» в домовых чатах, молодые люди поджигали пакеты и шептали им заклинания. «Какие-то странные люди проводят ритуал и молятся. Сначала подожгли пакет, потом его открыли, смотрели в него и молились. Потом подъехала маршрутка на остановку, парень выскочил перед ней и начал креститься. Их двое — парень и девушка, она им управляет, глаза как у зомби бешеные и злые», — написала в чате жильцов дома Галина. В домовом чате микрорайона Восточный появились сообщения о том, что по улицам ходит группа скинхедов в берцах, кожаных куртках, с обритыми головами и флагом. Ходят небольшими группами по трое-пятеро человек. Обритые наголо молодые люди были замечены и в районе Мыс. Ранее URA.RU писало, что жители многоквартирного дома в Тюмени пострадали от банды подростков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени жители трех районов массово сообщают о расцвете неформальных молодежных группировок. Как сообщают жители микрорайона «Маяк» в домовых чатах, молодые люди поджигали пакеты и шептали им заклинания. «Какие-то странные люди проводят ритуал и молятся. Сначала подожгли пакет, потом его открыли, смотрели в него и молились. Потом подъехала маршрутка на остановку, парень выскочил перед ней и начал креститься. Их двое — парень и девушка, она им управляет, глаза как у зомби бешеные и злые», — написала в чате жильцов дома Галина. В домовом чате микрорайона Восточный появились сообщения о том, что по улицам ходит группа скинхедов в берцах, кожаных куртках, с обритыми головами и флагом. Ходят небольшими группами по трое-пятеро человек. Обритые наголо молодые люди были замечены и в районе Мыс. Ранее URA.RU писало, что жители многоквартирного дома в Тюмени пострадали от банды подростков.