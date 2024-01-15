В Тюмени банда подростков терроризирует жильцов многоквартирного дома

В Тюмени группа подростков устраивает дебоши в подъезде многоквартирного дома

16 января 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Жители тюменской многоэтажки пожаловались на группу подростков, которая им угрожает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени группа подростков устраивает дебоши и регулярно оскорбляет жильцов многоквартирного дома по адресу ул. Ямская, 94. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Вот такие малолетние сначала ломают двери, потом убегают от злой тети, вслед прокричав маты. Гангстеры мамкины. Надеюсь, у вас есть родители и они это увидят. Понятное дело, про вашу совесть можно и не заикаться, но хотя бы у родителей может что-то в голове есть и начнут воспитывать своих [детей]», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей разделили негодование тюменца. «Просто где они растут — такое окружения. Все их друзья и знакомые, как правило, из неблагополучных семей», — считает Эдик Нагель. «Ждем извинения?» — поинтересовалась Татьяна Ивановна. «Пройдет чуть времени, и опять: „Извините, был не прав“. Что-то с этим нужно делать», — добавил Сергей Кузнецов. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском микрорайоне Тарманы группа подростков избила участника СВО. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования указанного инцидента на личный контроль.

В Тюмени группа подростков устраивает дебоши и регулярно оскорбляет жильцов многоквартирного дома по адресу ул. Ямская, 94. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Вот такие малолетние сначала ломают двери, потом убегают от злой тети, вслед прокричав маты. Гангстеры мамкины. Надеюсь, у вас есть родители и они это увидят. Понятное дело, про вашу совесть можно и не заикаться, но хотя бы у родителей может что-то в голове есть и начнут воспитывать своих [детей]», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей разделили негодование тюменца. «Просто где они растут — такое окружения. Все их друзья и знакомые, как правило, из неблагополучных семей», — считает Эдик Нагель. «Ждем извинения?» — поинтересовалась Татьяна Ивановна. «Пройдет чуть времени, и опять: „Извините, был не прав“. Что-то с этим нужно делать», — добавил Сергей Кузнецов. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском микрорайоне Тарманы группа подростков избила участника СВО. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования указанного инцидента на личный контроль.