Депутаты заксобрания ЯНАО хотят сократить расходы на жилье для семей с детьми

Депутаты законодательного собрания ЯНАО планируют сократить расходы на квартирную плату и содержание жилья для многодетных семей. О внесении законопроекта сообщила депутат Надежда Гудкова.
«Предусмотрены еще несколько новых льгот для многодетных: компенсация расходов по оплате за наем и содержание жилья в размере 30%; компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт дома в размере 30%; компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги в размере 30%», — сообщила Надежда Гудкова в своем telegram-канале.
Кроме этого, многодетные семьи смогут получать дотации на покупку одежды и спортивной формы для учеников в размере 15 тысяч рублей в год. Сертификаты будут привязаны к карте «Морошка».
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов одобрил введение таких мер поддержки. Он анонсировал их на встрече с полпредом президента по УрФО Владимиром Якушевым.
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Депутаты законодательного собрания ЯНАО планируют сократить расходы на квартирную плату и содержание жилья для многодетных семей. О внесении законопроекта сообщила депутат Надежда Гудкова. «Предусмотрены еще несколько новых льгот для многодетных: компенсация расходов по оплате за наем и содержание жилья в размере 30%; компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт дома в размере 30%; компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги в размере 30%», — сообщила Надежда Гудкова в своем telegram-канале. Кроме этого, многодетные семьи смогут получать дотации на покупку одежды и спортивной формы для учеников в размере 15 тысяч рублей в год. Сертификаты будут привязаны к карте «Морошка». Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов одобрил введение таких мер поддержки. Он анонсировал их на встрече с полпредом президента по УрФО Владимиром Якушевым.