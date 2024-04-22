22 апреля 2024

Депутаты заксобрания ЯНАО хотят сократить расходы на жилье для семей с детьми

В ЯНАО появятся новые меры поддержки для многодетных семей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО семьи с тремя и более детьми смогут существенно сэкономить на квартплате Фото:

Депутаты законодательного собрания ЯНАО планируют сократить расходы на квартирную плату и содержание жилья для многодетных семей. О внесении законопроекта сообщила депутат Надежда Гудкова.

«Предусмотрены еще несколько новых льгот для многодетных: компенсация расходов по оплате за наем и содержание жилья в размере 30%; компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт дома в размере 30%; компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги в размере 30%», — сообщила Надежда Гудкова в своем telegram-канале.

Кроме этого, многодетные семьи смогут получать дотации на покупку одежды и спортивной формы для учеников в размере 15 тысяч рублей в год. Сертификаты будут привязаны к карте «Морошка».

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов одобрил введение таких мер поддержки. Он анонсировал их на встрече с полпредом президента по УрФО Владимиром Якушевым.

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Депутаты законодательного собрания ЯНАО планируют сократить расходы на квартирную плату и содержание жилья для многодетных семей. О внесении законопроекта сообщила депутат Надежда Гудкова. «Предусмотрены еще несколько новых льгот для многодетных: компенсация расходов по оплате за наем и содержание жилья в размере 30%; компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт дома в размере 30%; компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги в размере 30%», — сообщила Надежда Гудкова в своем telegram-канале. Кроме этого, многодетные семьи смогут получать дотации на покупку одежды и спортивной формы для учеников в размере 15 тысяч рублей в год. Сертификаты будут привязаны к карте «Морошка». Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов одобрил введение таких мер поддержки. Он анонсировал их на встрече с полпредом президента по УрФО Владимиром Якушевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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