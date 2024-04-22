Происшествия В самолет Utair, летевший из Сургута, ударила молния 23 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 + Самолет получил разряд атмосферного электричества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Сургута в Омск, получил во время полета разряд атмосферного электричества, пишет telegram-канал Aviaincident. После посадки возле кабины борта обнаружили повреждения. «После посадки на послеполетном осмотре обнаружены следы разряда атмосферного электричества в передней части фюзеляжа справа по борту в районе кабины экипажа (царапина и повреждение 2-х заклепок). После выполнения комплекса работ для восстановления исправности, ВС допущено к вылету в аэропорт Тюмень перегоночным рейсом», — говорится в публикации канала. Рейс следовал по маршруту Сургут — Омск 21 апреля. Экипаж выполнял полет на борту ATR 72. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе Utair. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Сургута в Омск, получил во время полета разряд атмосферного электричества, пишет telegram-канал Aviaincident. После посадки возле кабины борта обнаружили повреждения. «После посадки на послеполетном осмотре обнаружены следы разряда атмосферного электричества в передней части фюзеляжа справа по борту в районе кабины экипажа (царапина и повреждение 2-х заклепок). После выполнения комплекса работ для восстановления исправности, ВС допущено к вылету в аэропорт Тюмень перегоночным рейсом», — говорится в публикации канала. Рейс следовал по маршруту Сургут — Омск 21 апреля. Экипаж выполнял полет на борту ATR 72. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе Utair. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям