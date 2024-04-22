22 апреля 2024

В самолет Utair, летевший из Сургута, ударила молния

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Самолет получил разряд атмосферного электричества Фото:

Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Сургута в Омск, получил во время полета разряд атмосферного электричества, пишет telegram-канал Aviaincident. После посадки возле кабины борта обнаружили повреждения.

«После посадки на послеполетном осмотре обнаружены следы разряда атмосферного электричества в передней части фюзеляжа справа по борту в районе кабины экипажа (царапина и повреждение 2-х заклепок). После выполнения комплекса работ для восстановления исправности, ВС допущено к вылету в аэропорт Тюмень перегоночным рейсом», — говорится в публикации канала.

Рейс следовал по маршруту Сургут — Омск 21 апреля. Экипаж выполнял полет на борту ATR 72. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Сургута в Омск, получил во время полета разряд атмосферного электричества, пишет telegram-канал Aviaincident. После посадки возле кабины борта обнаружили повреждения. «После посадки на послеполетном осмотре обнаружены следы разряда атмосферного электричества в передней части фюзеляжа справа по борту в районе кабины экипажа (царапина и повреждение 2-х заклепок). После выполнения комплекса работ для восстановления исправности, ВС допущено к вылету в аэропорт Тюмень перегоночным рейсом», — говорится в публикации канала. Рейс следовал по маршруту Сургут — Омск 21 апреля. Экипаж выполнял полет на борту ATR 72. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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