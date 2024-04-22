Пермские власти передали пять автомобилей УАЗ бригаде, освобождавшей Авдеевку

Депутаты пермской гордумы поддержали предложение мэрии Перми о передаче в государственную собственность РФ пяти автомобилей УАЗ. Вице-мэр Андрей Туров пояснил, что машины отправятся в штурмовую бригаду «Урал», которая внесла вклад в освобождение Авдеевки и сейчас штурмует Бердычи. Трансляция заседания проходила на сайте думы.
«В адрес администрации города поступило обращение командира войсковой части № 015911, это 137-я отдельная мотострелковая штурмовая бригада „Урал“ о передаче пяти автомобилей УАЗ. В этой бригаде, в том числе, проходят службу пермяки. Бригада активно освобождает территорию ДНР, сейчас штурмует Бердычи, а до этого внесли вклад в освобождение Авдеевки», — пояснил Туров.
Раньше эти машины использовало муниципальное предприятие «Ветеран»: оно развозило пенсии. Но сейчас компания ликвидирована, машины простаивают. Туров пообещал, что до передачи автомобили «приведут в нормативное состояние» за счет внебюджетных источников. Отправку на фронт произведен краевой благотворительный фонд. Общая стоимость машин составляет 735 тысяч рублей.
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Депутаты пермской гордумы поддержали предложение мэрии Перми о передаче в государственную собственность РФ пяти автомобилей УАЗ. Вице-мэр Андрей Туров пояснил, что машины отправятся в штурмовую бригаду «Урал», которая внесла вклад в освобождение Авдеевки и сейчас штурмует Бердычи. Трансляция заседания проходила на сайте думы. «В адрес администрации города поступило обращение командира войсковой части № 015911, это 137-я отдельная мотострелковая штурмовая бригада „Урал“ о передаче пяти автомобилей УАЗ. В этой бригаде, в том числе, проходят службу пермяки. Бригада активно освобождает территорию ДНР, сейчас штурмует Бердычи, а до этого внесли вклад в освобождение Авдеевки», — пояснил Туров. Раньше эти машины использовало муниципальное предприятие «Ветеран»: оно развозило пенсии. Но сейчас компания ликвидирована, машины простаивают. Туров пообещал, что до передачи автомобили «приведут в нормативное состояние» за счет внебюджетных источников. Отправку на фронт произведен краевой благотворительный фонд. Общая стоимость машин составляет 735 тысяч рублей.