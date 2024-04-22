22 апреля 2024

Пермские власти передали пять автомобилей УАЗ бригаде, освобождавшей Авдеевку

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, гуманитарная помощь, гуманитарка, машина уаз
В зону СВО автомобили доставят бесплатно Фото:

Депутаты пермской гордумы поддержали предложение мэрии Перми о передаче в государственную собственность РФ пяти автомобилей УАЗ. Вице-мэр Андрей Туров пояснил, что машины отправятся в штурмовую бригаду «Урал», которая внесла вклад в освобождение Авдеевки и сейчас штурмует Бердычи. Трансляция заседания проходила на сайте думы.

«В адрес администрации города поступило обращение командира войсковой части № 015911, это 137-я отдельная мотострелковая штурмовая бригада „Урал“ о передаче пяти автомобилей УАЗ. В этой бригаде, в том числе, проходят службу пермяки. Бригада активно освобождает территорию ДНР, сейчас штурмует Бердычи, а до этого внесли вклад в освобождение Авдеевки», — пояснил Туров.

Раньше эти машины использовало муниципальное предприятие «Ветеран»: оно развозило пенсии. Но сейчас компания ликвидирована, машины простаивают. Туров пообещал, что до передачи автомобили «приведут в нормативное состояние» за счет внебюджетных источников. Отправку на фронт произведен краевой благотворительный фонд. Общая стоимость машин составляет 735 тысяч рублей.

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Депутаты пермской гордумы поддержали предложение мэрии Перми о передаче в государственную собственность РФ пяти автомобилей УАЗ. Вице-мэр Андрей Туров пояснил, что машины отправятся в штурмовую бригаду «Урал», которая внесла вклад в освобождение Авдеевки и сейчас штурмует Бердычи. Трансляция заседания проходила на сайте думы. «В адрес администрации города поступило обращение командира войсковой части № 015911, это 137-я отдельная мотострелковая штурмовая бригада „Урал“ о передаче пяти автомобилей УАЗ. В этой бригаде, в том числе, проходят службу пермяки. Бригада активно освобождает территорию ДНР, сейчас штурмует Бердычи, а до этого внесли вклад в освобождение Авдеевки», — пояснил Туров. Раньше эти машины использовало муниципальное предприятие «Ветеран»: оно развозило пенсии. Но сейчас компания ликвидирована, машины простаивают. Туров пообещал, что до передачи автомобили «приведут в нормативное состояние» за счет внебюджетных источников. Отправку на фронт произведен краевой благотворительный фонд. Общая стоимость машин составляет 735 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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