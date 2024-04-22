В ХМАО мать двоих детей попалась на наркоторговле

В Мегионе мать двоих малолетних детей попалась на наркоторговле. Суд признал ее виновной в четырех эпизодах статьи 228 УК РФ и приговорил к шести годам лишения свободы, сообщается в базе городского суда.
«[Осужденная] вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт наркотических средств. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогли по независящим от них обстоятельствам», — сообщается в картотеке. Югорчанка вместе с подельником были задержаны полицейскими.
Суд приговорил женщину к шести годам колонии исправительного режима. Отбывать срок она будет после того, как ее младший ребенок достигнет возраста 14 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!