Общество В ХМАО мать двоих детей попалась на наркоторговле 23 апреля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 + Женщину приговорили к шести годам лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU В Мегионе мать двоих малолетних детей попалась на наркоторговле. Суд признал ее виновной в четырех эпизодах статьи 228 УК РФ и приговорил к шести годам лишения свободы, сообщается в базе городского суда. «[Осужденная] вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт наркотических средств. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогли по независящим от них обстоятельствам», — сообщается в картотеке. Югорчанка вместе с подельником были задержаны полицейскими. Суд приговорил женщину к шести годам колонии исправительного режима. Отбывать срок она будет после того, как ее младший ребенок достигнет возраста 14 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Мегионе мать двоих малолетних детей попалась на наркоторговле. Суд признал ее виновной в четырех эпизодах статьи 228 УК РФ и приговорил к шести годам лишения свободы, сообщается в базе городского суда. «[Осужденная] вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт наркотических средств. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогли по независящим от них обстоятельствам», — сообщается в картотеке. Югорчанка вместе с подельником были задержаны полицейскими. Суд приговорил женщину к шести годам колонии исправительного режима. Отбывать срок она будет после того, как ее младший ребенок достигнет возраста 14 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям