22 апреля 2024

В ХМАО мать двоих детей попалась на наркоторговле

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Женщину приговорили к шести годам лишения свободы Фото:

В Мегионе мать двоих малолетних детей попалась на наркоторговле. Суд признал ее виновной в четырех эпизодах статьи 228 УК РФ и приговорил к шести годам лишения свободы, сообщается в базе городского суда.

«[Осужденная] вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт наркотических средств. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогли по независящим от них обстоятельствам», — сообщается в картотеке. Югорчанка вместе с подельником были задержаны полицейскими.

Суд приговорил женщину к шести годам колонии исправительного режима. Отбывать срок она будет после того, как ее младший ребенок достигнет возраста 14 лет.

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В Мегионе мать двоих малолетних детей попалась на наркоторговле. Суд признал ее виновной в четырех эпизодах статьи 228 УК РФ и приговорил к шести годам лишения свободы, сообщается в базе городского суда. «[Осужденная] вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт наркотических средств. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогли по независящим от них обстоятельствам», — сообщается в картотеке. Югорчанка вместе с подельником были задержаны полицейскими. Суд приговорил женщину к шести годам колонии исправительного режима. Отбывать срок она будет после того, как ее младший ребенок достигнет возраста 14 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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