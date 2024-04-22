В центре Екатеринбурга на шесть дней перекроют движение

В центре Екатеринбурга ограничат движения транспорта на время проведения репетиций, парада и других мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности дороги перекроют на шесть дней, рассказали в пресс-службе мэрии.
С 24 на 25 апреля и с 26 на 27 апреля движение транспорта будет ограничено с 20:00 до 04:00 по улицам:
- Ленина — от улицы Пушкина до Хохрякова;
- 8 Марта — от улицы Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина — от улицы 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- Вайнера — от улицы Антона Валека до Ленина;
- Урицкого — от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
- Володарского — от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
С 30 апреля на 1 мая, с 4 на 5 мая в то же время и 7 мая с 05:00 до 12:00 закроют улицы:
- Ленина — от улицы Карла Либкнехта до Репина;
- Репина — от проспекта Ленина до Малышева;
- Татищева — от улицы Репина до Мельникова;
- 8 Марта — от улицы Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина — от улицы 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- Толмачева — от проспекта Ленина до Первомайской;
- Пушкина — от улицы Малышева до Ленина;
- Вайнера — от улицы Антона Валека до Ленина;
- Урицкого — от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
- Володарского — от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
В день проведения парада — 9 мая с 06:00 до окончания праздника движение закроют по:
- Ленина — от улицы Московской до Карла Либкнехта;
- 8 Марта — от улицы Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина — от улицы 8 Марта до Челюскинцев;
- Толмачева — от проспекта Ленина до Первомайской;
- Пушкина — от улицы Малышева до Ленина;
- Маршала Жукова — от улицы Челюскинцев до Ленина;
- Вайнера — от улицы Антона Валека до Ленина;
- Урицкого — от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
- Володарского — от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
Еще 9 мая с 19:00 до окончания празднования закроют улицы:
- 8 Марта — от Куйбышева до Малышева;
- Карла Либкнехта — от Шевченко до Малышева;
- Малышева — от Розы Люксембург до Московской;
- Радищева — от Московской до 8 Марта.
В мэрии напомнили, что горожане не смогут припарковаться на площади 1906 года в следующие периоды:
- С 20:00 24 апреля до 04:00 25 апреля;
- С 00:00 26 апреля до 18:00 28 апреля;
- С 20:00 30 апреля до 04:00 1 мая;
- С 20:00 2 мая до окончания праздника.
За общественным порядком и движением транспорта будут следить силовики. Власти Екатеринбурга призывают горожан продумывать свой маршрут заранее.
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