22 апреля 2024

В центре Екатеринбурга на шесть дней перекроют движение

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Парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, парад победы, площадь 1905года, город екатеринбург, парад 9 мая
Также на площади 1905 года екатеринбуржцам запретят парковаться Фото:

В центре Екатеринбурга ограничат движения транспорта на время проведения репетиций, парада и других мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности дороги перекроют на шесть дней, рассказали в пресс-службе мэрии.

С 24 на 25 апреля и с 26 на 27 апреля движение транспорта будет ограничено с 20:00 до 04:00 по улицам:

  • Ленина — от улицы Пушкина до Хохрякова;
  • 8 Марта — от улицы Малышева до Бориса Ельцина;
  • Бориса Ельцина — от улицы 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
  • Вайнера — от улицы Антона Валека до Ленина;
  • Урицкого — от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
  • Володарского — от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

С 30 апреля на 1 мая, с 4 на 5 мая в то же время и 7 мая с 05:00 до 12:00 закроют улицы:

  • Ленина — от улицы Карла Либкнехта до Репина;
  • Репина — от проспекта Ленина до Малышева;
  • Татищева — от улицы Репина до Мельникова;
  • 8 Марта — от улицы Малышева до Бориса Ельцина;
  • Бориса Ельцина — от улицы 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
  • Толмачева — от проспекта Ленина до Первомайской;
  • Пушкина — от улицы Малышева до Ленина;
  • Вайнера — от улицы Антона Валека до Ленина;
  • Урицкого — от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
  • Володарского — от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

В день проведения парада — 9 мая с 06:00 до окончания праздника движение закроют по:

  • Ленина — от улицы Московской до Карла Либкнехта;
  • 8 Марта — от улицы Малышева до Бориса Ельцина;
  • Бориса Ельцина — от улицы 8 Марта до Челюскинцев;
  • Толмачева — от проспекта Ленина до Первомайской;
  • Пушкина — от улицы Малышева до Ленина;
  • Маршала Жукова — от улицы Челюскинцев до Ленина;
  • Вайнера — от улицы Антона Валека до Ленина;
  • Урицкого — от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
  • Володарского — от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

Еще 9 мая с 19:00 до окончания празднования закроют улицы:

  • 8 Марта — от Куйбышева до Малышева;
  • Карла Либкнехта — от Шевченко до Малышева;
  • Малышева — от Розы Люксембург до Московской;
  • Радищева — от Московской до 8 Марта.

В мэрии напомнили, что горожане не смогут припарковаться на площади 1906 года в следующие периоды:

  • С 20:00 24 апреля до 04:00 25 апреля;
  • С 00:00 26 апреля до 18:00 28 апреля;
  • С 20:00 30 апреля до 04:00 1 мая;
  • С 20:00 2 мая до окончания праздника.

За общественным порядком и движением транспорта будут следить силовики. Власти Екатеринбурга призывают горожан продумывать свой маршрут заранее.

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В центре Екатеринбурга ограничат движения транспорта на время проведения репетиций, парада и других мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности дороги перекроют на шесть дней, рассказали в пресс-службе мэрии. С 24 на 25 апреля и с 26 на 27 апреля движение транспорта будет ограничено с 20:00 до 04:00 по улицам: С 30 апреля на 1 мая, с 4 на 5 мая в то же время и 7 мая с 05:00 до 12:00 закроют улицы: В день проведения парада — 9 мая с 06:00 до окончания праздника движение закроют по: Еще 9 мая с 19:00 до окончания празднования закроют улицы: В мэрии напомнили, что горожане не смогут припарковаться на площади 1906 года в следующие периоды: За общественным порядком и движением транспорта будут следить силовики. Власти Екатеринбурга призывают горожан продумывать свой маршрут заранее. Новость дополняется
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