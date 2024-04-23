Сбербанк планирует выделить на дивиденды половину годовой прибыли

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Прибыль Сбербанка за 2024 год составляет один трлн 508,6 млрд рублей Фото:

Наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выделить дивиденды в половину своей годовой прибыли. Будет выплачено около 754 млрд рублей. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

«Мы рекомендовали выплатить дивиденды в размере 750 млрд рублей. Это рекордные дивиденды за всю историю банка», — заявил Греф. По его словам, реестр акционеров закроется 11 июля.

Прибыль банка за 2024 год составляет один трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Основным его акционером с долей в капитале в 50% является правительство РФ.

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Наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выделить дивиденды в половину своей годовой прибыли. Будет выплачено около 754 млрд рублей. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф. «Мы рекомендовали выплатить дивиденды в размере 750 млрд рублей. Это рекордные дивиденды за всю историю банка», — заявил Греф. По его словам, реестр акционеров закроется 11 июля. Прибыль банка за 2024 год составляет один трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Основным его акционером с долей в капитале в 50% является правительство РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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