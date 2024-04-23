Общество Выплаты и пенсии Сбербанк планирует выделить на дивиденды половину годовой прибыли 23 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 + Прибыль Сбербанка за 2024 год составляет один трлн 508,6 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выделить дивиденды в половину своей годовой прибыли. Будет выплачено около 754 млрд рублей. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф. «Мы рекомендовали выплатить дивиденды в размере 750 млрд рублей. Это рекордные дивиденды за всю историю банка», — заявил Греф. По его словам, реестр акционеров закроется 11 июля. Прибыль банка за 2024 год составляет один трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Основным его акционером с долей в капитале в 50% является правительство РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выделить дивиденды в половину своей годовой прибыли. Будет выплачено около 754 млрд рублей. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф. «Мы рекомендовали выплатить дивиденды в размере 750 млрд рублей. Это рекордные дивиденды за всю историю банка», — заявил Греф. По его словам, реестр акционеров закроется 11 июля. Прибыль банка за 2024 год составляет один трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Основным его акционером с долей в капитале в 50% является правительство РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям