Сбербанк планирует выделить на дивиденды половину годовой прибыли

Прибыль Сбербанка за 2024 год составляет один трлн 508,6 млрд рублей
Наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выделить дивиденды в половину своей годовой прибыли. Будет выплачено около 754 млрд рублей. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
«Мы рекомендовали выплатить дивиденды в размере 750 млрд рублей. Это рекордные дивиденды за всю историю банка», — заявил Греф. По его словам, реестр акционеров закроется 11 июля.
Прибыль банка за 2024 год составляет один трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Основным его акционером с долей в капитале в 50% является правительство РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.