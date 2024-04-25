Свердловская чиновница взяла 52 кредита и попросила признать себя банкротом

26 апреля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Сотрудница Контрольного органа заявила, что не может расплатиться с долгами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инспектор Контрольного органа Режевского городского округа Валентина Алесковская обратилась в арбитражный суд Свердловской области с просьбой признать ее банкротом. Чиновница заявила о 52 кредитах, которые не может погасить, рассказал знакомый с ситуацией источник URA.RU. Между тем, одна из жительниц Режа написала обращение в прокуратуру, заподозрив Алесковскую в преднамеренном банкротстве. Всего Валентина Алесковская, согласно картотеке арбитражного суда, должна 1 716 660 рублей по 52 кредитам. Источник URA.RU при этом говорит о 53 кредитах. Осенью прошлого года чиновница попросила признать ее банкротом. Среди прочих доводов она указала на невысокий доход и на то, что ее сокращают с работы. Суд с аргументами согласился и признал чиновницу несостоятельной, запустив процедуру реализации имущества. Эта процедура, по информации URA.RU, длится до сих пор. «Согласно требованиям с сайта Контрольного органа Режевского городского округа к профессиональным навыкам относится: „Инспектор должен уметь организовывать и планировать работу, анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений“. Соответственно, работая в этой должности, Алесковская не могла не понимать последствия беспорядочного взятия займов. <…> Можно сделать вывод, что она целенаправленно брала кредиты и займы с умыслом их не возвращать», — написала в заявлении в прокуратуру одна из жительниц Режа, пожелавшая не называть свое имя. Она попросила проверить чиновницу на преднамеренное и фиктивное банкротство. Проверка уже состоялась, и прокуратура не выявила в действиях Валентины Алесковской нарушения запретов для муниципального служащего. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — сказано в ответе Режевской городской прокуратуры. За комментарием корреспондент обратился к самому инспектору Алесковской, которая, к слову, не уволилась, а продолжает трудиться в Контрольном органе. Та отказалась общаться, сославшись на тайну личной жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инспектор Контрольного органа Режевского городского округа Валентина Алесковская обратилась в арбитражный суд Свердловской области с просьбой признать ее банкротом. Чиновница заявила о 52 кредитах, которые не может погасить, рассказал знакомый с ситуацией источник URA.RU. Между тем, одна из жительниц Режа написала обращение в прокуратуру, заподозрив Алесковскую в преднамеренном банкротстве. Всего Валентина Алесковская, согласно картотеке арбитражного суда, должна 1 716 660 рублей по 52 кредитам. Источник URA.RU при этом говорит о 53 кредитах. Осенью прошлого года чиновница попросила признать ее банкротом. Среди прочих доводов она указала на невысокий доход и на то, что ее сокращают с работы. Суд с аргументами согласился и признал чиновницу несостоятельной, запустив процедуру реализации имущества. Эта процедура, по информации URA.RU, длится до сих пор. «Согласно требованиям с сайта Контрольного органа Режевского городского округа к профессиональным навыкам относится: „Инспектор должен уметь организовывать и планировать работу, анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений“. Соответственно, работая в этой должности, Алесковская не могла не понимать последствия беспорядочного взятия займов. <…> Можно сделать вывод, что она целенаправленно брала кредиты и займы с умыслом их не возвращать», — написала в заявлении в прокуратуру одна из жительниц Режа, пожелавшая не называть свое имя. Она попросила проверить чиновницу на преднамеренное и фиктивное банкротство. Проверка уже состоялась, и прокуратура не выявила в действиях Валентины Алесковской нарушения запретов для муниципального служащего. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — сказано в ответе Режевской городской прокуратуры. За комментарием корреспондент обратился к самому инспектору Алесковской, которая, к слову, не уволилась, а продолжает трудиться в Контрольном органе. Та отказалась общаться, сославшись на тайну личной жизни.