22 апреля 2024

Кортеж из «Мерседесов» промчался по Екатеринбургу, перекрывая дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины провели пробег ради ролика Фото:

Кортеж из семи «Мерседесов» проехал по улицам Екатеринбурга, перекрывая дороги. Пробег элитных иномарок устроила местный блогер Мару Бадальян. Машины приняли участие в съемках ролика, рассказала девушка на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Ничего не успеваю снимать. Всю дорогу перекрыли», — сказала Бадальян во время съемок.

Кортеж проезжал в Академическом и центре города поздно вечером 22 апреля. В ближайшее время блогер пообещала опубликовать получившийся ролик. Его концепцию девушка решила не раскрывать.

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Кортеж из семи «Мерседесов» проехал по улицам Екатеринбурга, перекрывая дороги. Пробег элитных иномарок устроила местный блогер Мару Бадальян. Машины приняли участие в съемках ролика, рассказала девушка на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Ничего не успеваю снимать. Всю дорогу перекрыли», — сказала Бадальян во время съемок. Кортеж проезжал в Академическом и центре города поздно вечером 22 апреля. В ближайшее время блогер пообещала опубликовать получившийся ролик. Его концепцию девушка решила не раскрывать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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