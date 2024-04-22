Кортеж из семи «Мерседесов» проехал по улицам Екатеринбурга, перекрывая дороги. Пробег элитных иномарок устроила местный блогер Мару Бадальян. Машины приняли участие в съемках ролика, рассказала девушка на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Ничего не успеваю снимать. Всю дорогу перекрыли», — сказала Бадальян во время съемок.
Кортеж проезжал в Академическом и центре города поздно вечером 22 апреля. В ближайшее время блогер пообещала опубликовать получившийся ролик. Его концепцию девушка решила не раскрывать.
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