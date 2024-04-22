Перед селом Коркино Упоровского района (Тюменская область) большой водой залита вся пойма реки Тобол. Обстановку у населенного пункта с высоты птичьего полета в своем telegram-канале показал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Большая вода, которая доставила много проблем соседней Курганской области, уже пришла в наш регион. С высоты хорошо видно так называемую „голову“ паводка. Перед селом Коркино залита вся пойма реки Тобол», — написал губернатор.
Второй населенный пункт в районе, который окажется на пути паводка — это село Упорово. От Коркино до него по прямой чуть больше 30 км. Русло реки там очень извилистое, поэтому гигантская масса воды дойдет до села к выходным. По последним данным уровень воды в реке Тобол у Коркино составляет 731 см.
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Перед селом Коркино Упоровского района (Тюменская область) большой водой залита вся пойма реки Тобол. Обстановку у населенного пункта с высоты птичьего полета в своем telegram-канале показал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Большая вода, которая доставила много проблем соседней Курганской области, уже пришла в наш регион. С высоты хорошо видно так называемую „голову“ паводка. Перед селом Коркино залита вся пойма реки Тобол», — написал губернатор. Второй населенный пункт в районе, который окажется на пути паводка — это село Упорово. От Коркино до него по прямой чуть больше 30 км. Русло реки там очень извилистое, поэтому гигантская масса воды дойдет до села к выходным. По последним данным уровень воды в реке Тобол у Коркино составляет 731 см.