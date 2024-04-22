22 апреля 2024

Губернатор Тюменской области показал ситуацию у села Коркино с высоты птичьего полета. Видео

Губернатор Моор: гигантская масса воды скопилась у села Коркино, в пойме Тобола
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок в селе Клепиково. Ишимский район
Большая вода скопилась в пойме у Коркино (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Перед селом Коркино Упоровского района (Тюменская область) большой водой залита вся пойма реки Тобол. Обстановку у населенного пункта с высоты птичьего полета в своем telegram-канале показал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Большая вода, которая доставила много проблем соседней Курганской области, уже пришла в наш регион. С высоты хорошо видно так называемую „голову“ паводка. Перед селом Коркино залита вся пойма реки Тобол», — написал губернатор.

Второй населенный пункт в районе, который окажется на пути паводка — это село Упорово. От Коркино до него по прямой чуть больше 30 км. Русло реки там очень извилистое, поэтому гигантская масса воды дойдет до села к выходным. По последним данным уровень воды в реке Тобол у Коркино составляет 731 см.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перед селом Коркино Упоровского района (Тюменская область) большой водой залита вся пойма реки Тобол. Обстановку у населенного пункта с высоты птичьего полета в своем telegram-канале показал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Большая вода, которая доставила много проблем соседней Курганской области, уже пришла в наш регион. С высоты хорошо видно так называемую „голову“ паводка. Перед селом Коркино залита вся пойма реки Тобол», — написал губернатор. Второй населенный пункт в районе, который окажется на пути паводка — это село Упорово. От Коркино до него по прямой чуть больше 30 км. Русло реки там очень извилистое, поэтому гигантская масса воды дойдет до села к выходным. По последним данным уровень воды в реке Тобол у Коркино составляет 731 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...