Курганец пожаловался главе СКР Бастрыкину на дом с плесенью и водой в подвале

23 апреля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Житель Курганской области написал жалобу Бастрыкину из-за дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель следкома России Александр Бастрыкин потребовал от руководства курганского СУ СК отчет по уголовному делу после жалобы местного жителя. Сирота из Сафакулевского округа сообщил в СКР, что он проживал в аварийном доме. Дом под снос отремонтировали вместо того, чтобы дать мужчине другое жилье, сообщает следственное управление по Курганской области. «Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении жилищных прав сироты в Курганской области», — информирует пресс-служба управления в своем telegram-канале. Сироте из Сафакулевского округа отремонтировали жилье, которое было предназначено под снос из-за трещин, плесени и затопленного подвала. Мужчина написал жалобу в интернет-приемную Бастрыкина. Он сообщил, что жил в доме, построенном в 2012 году. В здании рушилась кирпичная кладка, был затоплен подвал, не имелось горячей воды, стены были в трещинах и плесени. «В 2022 году строение признано непригодным для проживания и подлежащим сносу, однако спустя некоторое время принято решение о возможности его капитального ремонта», — сообщает СУ СК. Дом признали после реконструкции пригодным для проживания. Глава следкома потребовал от руководителя курганского управления Богдана Францишко доклад о ходе расследования и результате уголовного дела. Дело взято на контроль в центральном аппарате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель следкома России Александр Бастрыкин потребовал от руководства курганского СУ СК отчет по уголовному делу после жалобы местного жителя. Сирота из Сафакулевского округа сообщил в СКР, что он проживал в аварийном доме. Дом под снос отремонтировали вместо того, чтобы дать мужчине другое жилье, сообщает следственное управление по Курганской области. «Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении жилищных прав сироты в Курганской области», — информирует пресс-служба управления в своем telegram-канале. Сироте из Сафакулевского округа отремонтировали жилье, которое было предназначено под снос из-за трещин, плесени и затопленного подвала. Мужчина написал жалобу в интернет-приемную Бастрыкина. Он сообщил, что жил в доме, построенном в 2012 году. В здании рушилась кирпичная кладка, был затоплен подвал, не имелось горячей воды, стены были в трещинах и плесени. «В 2022 году строение признано непригодным для проживания и подлежащим сносу, однако спустя некоторое время принято решение о возможности его капитального ремонта», — сообщает СУ СК. Дом признали после реконструкции пригодным для проживания. Глава следкома потребовал от руководителя курганского управления Богдана Францишко доклад о ходе расследования и результате уголовного дела. Дело взято на контроль в центральном аппарате.