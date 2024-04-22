Общество ЖКХ и Городская среда Власти Нижневартовска обозначили планы по обновлению крупного экопарка В Нижневартовске на территории экопарка построят мост 23 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 + На территории экопарка построят мост на другой берег Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на территории экопарка «Ягом» построят мост на другой берег, рассказали в городской администрации. Среди других объектов здесь также появятся воркаут-площадка и торговые ряды. «На территории экотропы (лесного комплекса „Ягом“) планируется строительство новых объектов, включающих воркаут-площадку, квадросферу, административное здание, торговый ряд, мост (переход на противоположный берег), а также расширение парковки», — говорится на сайте мэрии. Закончить строительство моста в экопарке планируют летом. Площадь лесного комплекса составляет около 30 гектаров. Кроме прогулочных локаций здесь уже построили глэмпинг и фудкорт. Также планируется создание места для свадебных церемоний. Ранее URA.RU рассказывало, что рядом с экопарком задумали построить ретрит-центр со зданием в виде полусферы. По мнению строительного эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, подобные конструкции отличаются энергоэффективностью и оригинальным дизайном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижневартовске (ХМАО) на территории экопарка «Ягом» построят мост на другой берег, рассказали в городской администрации. Среди других объектов здесь также появятся воркаут-площадка и торговые ряды. «На территории экотропы (лесного комплекса „Ягом“) планируется строительство новых объектов, включающих воркаут-площадку, квадросферу, административное здание, торговый ряд, мост (переход на противоположный берег), а также расширение парковки», — говорится на сайте мэрии. Закончить строительство моста в экопарке планируют летом. Площадь лесного комплекса составляет около 30 гектаров. Кроме прогулочных локаций здесь уже построили глэмпинг и фудкорт. Также планируется создание места для свадебных церемоний. Ранее URA.RU рассказывало, что рядом с экопарком задумали построить ретрит-центр со зданием в виде полусферы. По мнению строительного эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, подобные конструкции отличаются энергоэффективностью и оригинальным дизайном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям