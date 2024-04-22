Власти Нижневартовска обозначили планы по обновлению крупного экопарка

В Нижневартовске (ХМАО) на территории экопарка «Ягом» построят мост на другой берег, рассказали в городской администрации. Среди других объектов здесь также появятся воркаут-площадка и торговые ряды.
«На территории экотропы (лесного комплекса „Ягом“) планируется строительство новых объектов, включающих воркаут-площадку, квадросферу, административное здание, торговый ряд, мост (переход на противоположный берег), а также расширение парковки», — говорится на сайте мэрии. Закончить строительство моста в экопарке планируют летом.
Площадь лесного комплекса составляет около 30 гектаров. Кроме прогулочных локаций здесь уже построили глэмпинг и фудкорт. Также планируется создание места для свадебных церемоний.
Ранее URA.RU рассказывало, что рядом с экопарком задумали построить ретрит-центр со зданием в виде полусферы. По мнению строительного эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, подобные конструкции отличаются энергоэффективностью и оригинальным дизайном.
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