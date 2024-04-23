В Пермском крае найдена мертвой девушка, ушедшая за червями для рыбалки

Тело девушки было найдено в лесной канаве Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае найдена мертвой 21-летняя Александра Шелунцова, которая 20 апреля пропала в Яйве, уйдя за червями для рыбалки. Об этом в соцсетях сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

«Шелунцова Александра Сергеевна — найдена, погибла. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты. Мы не разглашаем конфиденциальную информацию и не даем какие-либо комментарии по поводу случившегося», — говорится в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

«КП-Пермь» со ссылкой на свои источники и супруга Александры сообщается, что тело девушки нашли в канаве в лесу. «Ее нашли голой, со следами удушения на теле. Наверняка ее убили, а перед этим еще и надругались», — рассказал изданию муж погибшей.

Александра Шелунцова пропала 20 апреля в Яйве. Со слов ее мужа, она с полуторагодовалой дочерью пошла в гости к родителям. Днем отец, который увлекается рыбалкой, попросил Александру сходить накопать червей. Девушка оставила ребенка с матерью, взяла стеклянную банку и пошла за червяками. Домой она не вернулась.