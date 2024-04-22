Российские дипломаты вступятся за тюменского моряка перед иранскими боевиками

Дипкорпус РФ проведет переговоры по освобождению тюменца с иранским спецназом

22 апреля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

В настоящий момент захваченный танкер контролируют иранские военыне Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Российские дипломаты намерены провести с иранским спецназом переговоры по освобождению тюменского моряка, который находится на захваченном танкере MSC ARIES. Танкер принадлежит компании израильского миллиардера, сообщает telegram-канал Shot. «Российские дипломаты сегодня проведут переговоры с иранским спецназом прямо на захваченном танкере. Они намерены освободить из плена российского моряка Тимофея Колчанова», — говорится в сообщении. Известно, что представители Посольства РФ в Иране смогли договориться о встрече с пленным старшим механиком судна Колчановым. Главным условием стало то, что дипломаты лично поднимутся на борт захваченного судна и уже там обсудят возможность освобождения россиянина. Сообщается, что Колчанов несколько лет работает в компании израильского мецената Эяля Офера. По его словам, в плену с ними обращаются нормально. Сейчас моряки занимаются своей обычной работой — поддерживают работоспособность судна. Колчанов должен был вернуться из плавания в конце мая. Дома в Тюмени его ждут жена и три маленькие дочки, сообщает Shot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские дипломаты намерены провести с иранским спецназом переговоры по освобождению тюменского моряка, который находится на захваченном танкере MSC ARIES. Танкер принадлежит компании израильского миллиардера, сообщает telegram-канал Shot. «Российские дипломаты сегодня проведут переговоры с иранским спецназом прямо на захваченном танкере. Они намерены освободить из плена российского моряка Тимофея Колчанова», — говорится в сообщении. Известно, что представители Посольства РФ в Иране смогли договориться о встрече с пленным старшим механиком судна Колчановым. Главным условием стало то, что дипломаты лично поднимутся на борт захваченного судна и уже там обсудят возможность освобождения россиянина. Сообщается, что Колчанов несколько лет работает в компании израильского мецената Эяля Офера. По его словам, в плену с ними обращаются нормально. Сейчас моряки занимаются своей обычной работой — поддерживают работоспособность судна. Колчанов должен был вернуться из плавания в конце мая. Дома в Тюмени его ждут жена и три маленькие дочки, сообщает Shot.