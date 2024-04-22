Российские дипломаты вступятся за тюменского моряка перед иранскими боевиками

Дипкорпус РФ проведет переговоры по освобождению тюменца с иранским спецназом
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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
В настоящий момент захваченный танкер контролируют иранские военыне Фото:

Российские дипломаты намерены провести с иранским спецназом переговоры по освобождению тюменского моряка, который находится на захваченном танкере MSC ARIES. Танкер принадлежит компании израильского миллиардера, сообщает telegram-канал Shot.

«Российские дипломаты сегодня проведут переговоры с иранским спецназом прямо на захваченном танкере. Они намерены освободить из плена российского моряка Тимофея Колчанова», — говорится в сообщении.

Известно, что представители Посольства РФ в Иране смогли договориться о встрече с пленным старшим механиком судна Колчановым. Главным условием стало то, что дипломаты лично поднимутся на борт захваченного судна и уже там обсудят возможность освобождения россиянина.

Сообщается, что Колчанов несколько лет работает в компании израильского мецената Эяля Офера. По его словам, в плену с ними обращаются нормально. Сейчас моряки занимаются своей обычной работой — поддерживают работоспособность судна. Колчанов должен был вернуться из плавания в конце мая. Дома в Тюмени его ждут жена и три маленькие дочки, сообщает Shot.

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Российские дипломаты намерены провести с иранским спецназом переговоры по освобождению тюменского моряка, который находится на захваченном танкере MSC ARIES. Танкер принадлежит компании израильского миллиардера, сообщает telegram-канал Shot. «Российские дипломаты сегодня проведут переговоры с иранским спецназом прямо на захваченном танкере. Они намерены освободить из плена российского моряка Тимофея Колчанова», — говорится в сообщении. Известно, что представители Посольства РФ в Иране смогли договориться о встрече с пленным старшим механиком судна Колчановым. Главным условием стало то, что дипломаты лично поднимутся на борт захваченного судна и уже там обсудят возможность освобождения россиянина. Сообщается, что Колчанов несколько лет работает в компании израильского мецената Эяля Офера. По его словам, в плену с ними обращаются нормально. Сейчас моряки занимаются своей обычной работой — поддерживают работоспособность судна. Колчанов должен был вернуться из плавания в конце мая. Дома в Тюмени его ждут жена и три маленькие дочки, сообщает Shot.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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