Бизнес жены курганского промышленника почти в два раза увеличил выручку

Компания «Нидем» из Кургана, владеющая рестораном Meat&Wine и отелем MOST, почти в два раза увеличила выручку — с 57,4 до 106,3 миллиона рублей. Об этом сказано в финансовой отчетности компании. Организация принадлежит жене генерального директора завода «Курганстальмост» Дмитрия Парышева Ирине Парышевой.
«Выручка ООО „Нидем“ за 2023 год: 106 314 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 57 462 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС.
Чистая прибыль, по данным 2023 года, составила 16,7 млн рублей. В предыдущем периоде компания отчитывалась об убытках на 13,7 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что тонущий маслозавод жены богатейшего депутата облдумы Марата Исламова в 4 раза увеличил прибыль. По данным на 2023 год, предприятие КЗРМ заработало около 227 млн рублей. Также сообщалось, что завод «Корвет» богатейшего бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль на 850 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Компания «Нидем» из Кургана, владеющая рестораном Meat&Wine и отелем MOST, почти в два раза увеличила выручку — с 57,4 до 106,3 миллиона рублей. Об этом сказано в финансовой отчетности компании. Организация принадлежит жене генерального директора завода «Курганстальмост» Дмитрия Парышева Ирине Парышевой. «Выручка ООО „Нидем“ за 2023 год: 106 314 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 57 462 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Чистая прибыль, по данным 2023 года, составила 16,7 млн рублей. В предыдущем периоде компания отчитывалась об убытках на 13,7 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что тонущий маслозавод жены богатейшего депутата облдумы Марата Исламова в 4 раза увеличил прибыль. По данным на 2023 год, предприятие КЗРМ заработало около 227 млн рублей. Также сообщалось, что завод «Корвет» богатейшего бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль на 850 млн рублей.