21 апреля 2024

Арматурный завод богатейшего бизнесмена Кургана снизил прибыль на 850 млн рублей

Курганский завод «Корвет» в шесть раз сократил чистую прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие завода "Корвет". Курган , корвет, завод корвет
Предприятие «Корвет» резко сократило прибыль и выручку Фото:

Холдинг «АК «Корвет» семьи богатейшего курганского бизнесмена Анатолия Чернова, занимающийся производством нефтегазового оборудования, за год снизил прибыль более чем на 850 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности завода. Чернов входит в топ-10 самых богатых жителей региона.

«Чистая прибыль АО «АК «Корвет» за 2023 год: 174 145 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 1 024 774 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности, опубликованной на сервисе СБИС.

Также на предприятии заметно сократилась выручка — с 7,5 до 7,2 млрд рублей. Стоимость холдинга оценивается в 4,5 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что компания богатейшего курганского депутата Марат Исламова в 328 раз увеличила прибыль. Агрохолдинг «Кургансемена» показал свыше 115 млн рублей за 2023 год. Также сообщалось, что на маслозаводе жены Исламова в четыре раза выросла прибыль — свыше 166 млн рублей.

Чистая прибыль АО «АК «Корвет» за год снизилась на 850,6 млн рублей
Чистая прибыль АО «АК «Корвет» за год снизилась на 850,6 млн рублей

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Холдинг «АК «Корвет» семьи богатейшего курганского бизнесмена Анатолия Чернова, занимающийся производством нефтегазового оборудования, за год снизил прибыль более чем на 850 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности завода. Чернов входит в топ-10 самых богатых жителей региона. «Чистая прибыль АО «АК «Корвет» за 2023 год: 174 145 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 1 024 774 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности, опубликованной на сервисе СБИС. Также на предприятии заметно сократилась выручка — с 7,5 до 7,2 млрд рублей. Стоимость холдинга оценивается в 4,5 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что компания богатейшего курганского депутата Марат Исламова в 328 раз увеличила прибыль. Агрохолдинг «Кургансемена» показал свыше 115 млн рублей за 2023 год. Также сообщалось, что на маслозаводе жены Исламова в четыре раза выросла прибыль — свыше 166 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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