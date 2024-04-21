Экономика Бизнес Арматурный завод богатейшего бизнесмена Кургана снизил прибыль на 850 млн рублей Курганский завод «Корвет» в шесть раз сократил чистую прибыль 22 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 + Предприятие «Корвет» резко сократило прибыль и выручку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Холдинг «АК «Корвет» семьи богатейшего курганского бизнесмена Анатолия Чернова, занимающийся производством нефтегазового оборудования, за год снизил прибыль более чем на 850 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности завода. Чернов входит в топ-10 самых богатых жителей региона. «Чистая прибыль АО «АК «Корвет» за 2023 год: 174 145 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 1 024 774 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности, опубликованной на сервисе СБИС. Также на предприятии заметно сократилась выручка — с 7,5 до 7,2 млрд рублей. Стоимость холдинга оценивается в 4,5 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что компания богатейшего курганского депутата Марат Исламова в 328 раз увеличила прибыль. Агрохолдинг «Кургансемена» показал свыше 115 млн рублей за 2023 год. Также сообщалось, что на маслозаводе жены Исламова в четыре раза выросла прибыль — свыше 166 млн рублей. Чистая прибыль АО «АК «Корвет» за год снизилась на 850,6 млн рублей Скрин: сервис СБИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Холдинг «АК «Корвет» семьи богатейшего курганского бизнесмена Анатолия Чернова, занимающийся производством нефтегазового оборудования, за год снизил прибыль более чем на 850 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности завода. Чернов входит в топ-10 самых богатых жителей региона. «Чистая прибыль АО «АК «Корвет» за 2023 год: 174 145 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 1 024 774 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности, опубликованной на сервисе СБИС. Также на предприятии заметно сократилась выручка — с 7,5 до 7,2 млрд рублей. Стоимость холдинга оценивается в 4,5 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что компания богатейшего курганского депутата Марат Исламова в 328 раз увеличила прибыль. Агрохолдинг «Кургансемена» показал свыше 115 млн рублей за 2023 год. Также сообщалось, что на маслозаводе жены Исламова в четыре раза выросла прибыль — свыше 166 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям