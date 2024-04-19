Курганский завод растительных масел (КЗРМ), принадлежащей жене депутата облдумы Марата Исламова Любови, в четыре раза увеличил чистую прибыль. По итогам 2023 года предприятием было заработано 226,8 миллиона рублей. При этом в настоящий момент завод затопило в связи с наводнением под Курганом. Об этом говорится в финансовой отчетности завода. Исламов входит в топ-10 самых богатых жителей региона.
«Чистая прибыль ООО „Курганский завод растительных масел“ за 2023 год: 226 842 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 60 998 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС.
Выручка компания сократилась на 41,6 миллиона. По данным на 2023 год она составляла 1 301 427 000 рублей. В 2022 доход был 1 343 121 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково паводок затопил завод жены депутата Исламова. Из-за наводнения с предприятия срочно вывезли сельхозтехнику и сырье. На территории фирмы созданы насыпи для защиты ангаров от подтопления.
Завод КЗРМ увеличил чистую прибыль на 226,8 млн рублей
Скрин: сервис СБИС
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Курганский завод растительных масел (КЗРМ), принадлежащей жене депутата облдумы Марата Исламова Любови, в четыре раза увеличил чистую прибыль. По итогам 2023 года предприятием было заработано 226,8 миллиона рублей. При этом в настоящий момент завод затопило в связи с наводнением под Курганом. Об этом говорится в финансовой отчетности завода. Исламов входит в топ-10 самых богатых жителей региона. «Чистая прибыль ООО „Курганский завод растительных масел“ за 2023 год: 226 842 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 60 998 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Выручка компания сократилась на 41,6 миллиона. По данным на 2023 год она составляла 1 301 427 000 рублей. В 2022 доход был 1 343 121 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково паводок затопил завод жены депутата Исламова. Из-за наводнения с предприятия срочно вывезли сельхозтехнику и сырье. На территории фирмы созданы насыпи для защиты ангаров от подтопления.