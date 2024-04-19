19 апреля 2024

Тонущий завод жены богатейшего курганца в 4 раза увеличил прибыль. Скрин

На маслозаводе КЗРМ, который топит под Курганом, выросла прибыль на 166 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск
Чистая прибыль маслозавода за 2023 год составила около 227 млн рублей Фото:

Курганский завод растительных масел (КЗРМ), принадлежащей жене депутата облдумы Марата Исламова Любови, в четыре раза увеличил чистую прибыль. По итогам 2023 года предприятием было заработано 226,8 миллиона рублей. При этом в настоящий момент завод затопило в связи с наводнением под Курганом. Об этом говорится в финансовой отчетности завода. Исламов входит в топ-10 самых богатых жителей региона.

«Чистая прибыль ООО „Курганский завод растительных масел“ за 2023 год: 226 842 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 60 998 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС.

Выручка компания сократилась на 41,6 миллиона. По данным на 2023 год она составляла 1 301 427 000 рублей. В 2022 доход был 1 343 121 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково паводок затопил завод жены депутата Исламова. Из-за наводнения с предприятия срочно вывезли сельхозтехнику и сырье. На территории фирмы созданы насыпи для защиты ангаров от подтопления.

Завод КЗРМ увеличил чистую прибыль на 226,8 млн рублей
Завод КЗРМ увеличил чистую прибыль на 226,8 млн рублей

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Курганский завод растительных масел (КЗРМ), принадлежащей жене депутата облдумы Марата Исламова Любови, в четыре раза увеличил чистую прибыль. По итогам 2023 года предприятием было заработано 226,8 миллиона рублей. При этом в настоящий момент завод затопило в связи с наводнением под Курганом. Об этом говорится в финансовой отчетности завода. Исламов входит в топ-10 самых богатых жителей региона. «Чистая прибыль ООО „Курганский завод растительных масел“ за 2023 год: 226 842 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 60 998 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Выручка компания сократилась на 41,6 миллиона. По данным на 2023 год она составляла 1 301 427 000 рублей. В 2022 доход был 1 343 121 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково паводок затопил завод жены депутата Исламова. Из-за наводнения с предприятия срочно вывезли сельхозтехнику и сырье. На территории фирмы созданы насыпи для защиты ангаров от подтопления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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