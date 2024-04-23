Сына свердловского бизнесмена, сбившего насмерть школьницу, отправили в СИЗО

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, тюрьма
Кирилл Красноумов пробудет в СИЗО два месяца Фото:

Асбестовский городской суд отправил в СИЗО сына владельца магазина «Скрепка» Александра Красноумова Кирилла, который насмерть сбил 13-летнюю школьницу и ее собачку. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Красноумов-младший подозревается по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП). За решеткой он будет находиться минимум до 21 июня. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в поселке Белокоменном вечером 21 апреля. По версии следствия, Красноумов не справился с управлением, выехал на обочину и сбил девочку с алабаем. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. После аварии 21-летний Кирилл скрылся с места ДТП, но оперативники задержали его.

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Асбестовский городской суд отправил в СИЗО сына владельца магазина «Скрепка» Александра Красноумова Кирилла, который насмерть сбил 13-летнюю школьницу и ее собачку. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Красноумов-младший подозревается по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП). За решеткой он будет находиться минимум до 21 июня. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Трагедия произошла в поселке Белокоменном вечером 21 апреля. По версии следствия, Красноумов не справился с управлением, выехал на обочину и сбил девочку с алабаем. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. После аварии 21-летний Кирилл скрылся с места ДТП, но оперативники задержали его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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