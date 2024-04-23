В Челябинской области создается особая экономическая зона

Челябинская область формирует особую экономическую зону в Красноармейском районе. Об этом 23 апреля сообщил заместитель губернатора Иван Куцевляк в рамках форума «Будущее города».
«На площадке особой экономической зоны будет создаваться кластер чистых, высокотехнологичных, роботизированных производств. У нас уже есть ряд проектов. И мы приглашаем инвесторов, которые готовы создавать такие производства, к сотрудничеству», — цитирует Куцевляка пресс-служба правительства региона.
В рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) будут действовать льготные условия ведения предпринимательства. В частности, ранее по поручению губернатора Алексея Текслера ставки налога на прибыль для резидентов ОЭЗ в Челябинской области обнулены на семь налоговых периодов. Это делает условия ведения бизнеса в регионе одними из самых привлекательных в стране и будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.
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