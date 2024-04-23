Диджей, автор и исполнитель песен Виталий Жариков, известный поклонникам как Biicla, попал в лонг-лист рейтинга «30 до 30» российской версии Forbes. Жариков провел детство и юность в Лабытнанги (ЯНАО). Сейчас диджея слушают около полумиллиона пользователей ежемесячно. В планах музыканта — попробовать себя в Азии, сообщает издание.
«Виталий Жариков родился в Дубне, но детство и юность провел в Лабытнанги — город за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Biicla также сделал серию фитов с российскими артистами — Slava Marlow, Feduk, Anikv. Сейчас его слушают около полумиллиона пользователей „Яндекс.Музыки“ ежемесячно. В планах музыканта — попробовать себя в Азии. Он уже делал ремикс на трек „2 Baddies“ для корейского бойзбенда NCT 127», — сообщает Forbes.
Творческий псевдоним Жарикова — Вiicla образовался от «Вик» — сокращение от Виталик (к нему добавилась дополнительная i) и «Ла» — Лабытнанги. В 2020 году Жариков уехал в США, где записал мини-альбом Outside, в 2022-м — альбом Yes Place. «Biicla стал единственным российским артистом, дважды выступившим на фестивале Lollapalooza», — комментирует источник успехи диджея. Сейчас Жариков живет и работает в России.
Виталий Жариков родился в Дубне, но детство и юность провел в Лабытнанги.
Ранее URA.RU сообщало, что ненецкий певец Нядма Няруй выпустил новый трек «Иры» яляхана». Послушать песню можно на любой музыкальной платформе, сообщается в сообществе Окружного центра национальных культур в сети «ВКонтакте».
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Диджей, автор и исполнитель песен Виталий Жариков, известный поклонникам как Biicla, попал в лонг-лист рейтинга «30 до 30» российской версии Forbes. Жариков провел детство и юность в Лабытнанги (ЯНАО). Сейчас диджея слушают около полумиллиона пользователей ежемесячно. В планах музыканта — попробовать себя в Азии, сообщает издание. «Виталий Жариков родился в Дубне, но детство и юность провел в Лабытнанги — город за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Biicla также сделал серию фитов с российскими артистами — Slava Marlow, Feduk, Anikv. Сейчас его слушают около полумиллиона пользователей „Яндекс.Музыки“ ежемесячно. В планах музыканта — попробовать себя в Азии. Он уже делал ремикс на трек „2 Baddies“ для корейского бойзбенда NCT 127», — сообщает Forbes. Творческий псевдоним Жарикова — Вiicla образовался от «Вик» — сокращение от Виталик (к нему добавилась дополнительная i) и «Ла» — Лабытнанги. В 2020 году Жариков уехал в США, где записал мини-альбом Outside, в 2022-м — альбом Yes Place. «Biicla стал единственным российским артистом, дважды выступившим на фестивале Lollapalooza», — комментирует источник успехи диджея. Сейчас Жариков живет и работает в России. Ранее URA.RU сообщало, что ненецкий певец Нядма Няруй выпустил новый трек «Иры» яляхана». Послушать песню можно на любой музыкальной платформе, сообщается в сообществе Окружного центра национальных культур в сети «ВКонтакте».