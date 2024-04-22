22 апреля 2024

На Ямале презентовали трек в стиле техно-фолк. Видео

Ненецкий певец Нядма Няруй выпустил трек в стиле техно-фолк
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Человек 2.0» в ГЦСИ. Екатеринбург, диджейский пульт, диджей
Трек записан в стилистике фолка или этнического техно Фото:

Ненецкий певец Нядма Няруй выпустил новый трек «Иры» яляхана». Послушать песню можно на любой музыкальной платформе, сообщается в сообществе Окружного центра национальных культур в сети «ВКонтакте». По стилистике музыку исполнителя можно отнести к техно-фолку. Ролик записан в традиционном для коренных ненцев антураже.

Сообщество Окружного центра национальных культур сообщает о выпуске новой песни ненецкого певца Нядмы Няруя. Трек, записанный в стилистике фолка, или этнического техно, называется «Иры» яляхана«. Видеоролик снят в традиционном для коренных ненцев антураже — на снегу у чума. Его можно посмотреть в сети ВКонтакте», а также прослушать на всех доступных музыкальных платформах. Автор музыки — Семен Няруй.

Нядма Няруй — композитор, певец, артист Окружного центра национальных культур. Поет на ненецком языке.

Ранее URA.RU сообщало, что в столице ЯНАО начались съемки четвертого сезона сериала «Полярный». Главные роли играют актеры театра и кино Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ненецкий певец Нядма Няруй выпустил новый трек «Иры» яляхана». Послушать песню можно на любой музыкальной платформе, сообщается в сообществе Окружного центра национальных культур в сети «ВКонтакте». По стилистике музыку исполнителя можно отнести к техно-фолку. Ролик записан в традиционном для коренных ненцев антураже. Сообщество Окружного центра национальных культур сообщает о выпуске новой песни ненецкого певца Нядмы Няруя. Трек, записанный в стилистике фолка, или этнического техно, называется «Иры» яляхана«. Видеоролик снят в традиционном для коренных ненцев антураже — на снегу у чума. Его можно посмотреть в сети ВКонтакте», а также прослушать на всех доступных музыкальных платформах. Автор музыки — Семен Няруй. Нядма Няруй — композитор, певец, артист Окружного центра национальных культур. Поет на ненецком языке. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ЯНАО начались съемки четвертого сезона сериала «Полярный». Главные роли играют актеры театра и кино Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...