На Ямале презентовали трек в стиле техно-фолк. Видео

Ненецкий певец Нядма Няруй выпустил трек в стиле техно-фолк

23 апреля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Трек записан в стилистике фолка или этнического техно Фото: Размик Закарян © URA.RU Ненецкий певец Нядма Няруй выпустил новый трек «Иры» яляхана». Послушать песню можно на любой музыкальной платформе, сообщается в сообществе Окружного центра национальных культур в сети «ВКонтакте». По стилистике музыку исполнителя можно отнести к техно-фолку. Ролик записан в традиционном для коренных ненцев антураже. Сообщество Окружного центра национальных культур сообщает о выпуске новой песни ненецкого певца Нядмы Няруя. Трек, записанный в стилистике фолка, или этнического техно, называется «Иры» яляхана«. Видеоролик снят в традиционном для коренных ненцев антураже — на снегу у чума. Его можно посмотреть в сети ВКонтакте», а также прослушать на всех доступных музыкальных платформах. Автор музыки — Семен Няруй. Нядма Няруй — композитор, певец, артист Окружного центра национальных культур. Поет на ненецком языке. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ЯНАО начались съемки четвертого сезона сериала «Полярный». Главные роли играют актеры театра и кино Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ненецкий певец Нядма Няруй выпустил новый трек «Иры» яляхана». Послушать песню можно на любой музыкальной платформе, сообщается в сообществе Окружного центра национальных культур в сети «ВКонтакте». По стилистике музыку исполнителя можно отнести к техно-фолку. Ролик записан в традиционном для коренных ненцев антураже. Сообщество Окружного центра национальных культур сообщает о выпуске новой песни ненецкого певца Нядмы Няруя. Трек, записанный в стилистике фолка, или этнического техно, называется «Иры» яляхана«. Видеоролик снят в традиционном для коренных ненцев антураже — на снегу у чума. Его можно посмотреть в сети ВКонтакте», а также прослушать на всех доступных музыкальных платформах. Автор музыки — Семен Няруй. Нядма Няруй — композитор, певец, артист Окружного центра национальных культур. Поет на ненецком языке. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ЯНАО начались съемки четвертого сезона сериала «Полярный». Главные роли играют актеры театра и кино Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости.