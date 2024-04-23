Екатеринбуржец перелез через балкон на 11-м этаже и спас запертую пенсионерку. Видео

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Пенсионерку закрыл на балконе двухлетний правнук Фото:

В Екатеринбурге в доме на Евгения Савкова, 23 сотрудник управляющей компании «Столица» Николай Колпаков без страховки перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти запертую пенсионерку. Об этом URA.RU рассказали в УК.

«Николай о происшествии из чата и без раздумий побежал спасать пожилую женщину. Через окно соседей он пробрался на балкон пенсионерки, которая там застряла. Ее закрыл двухлетний правнук», — сказал собеседник. Из-за волнений пенсионерка расплакалась, малыш тоже был в истерике.

После инцидента пожилая женщина пришла в управляющую компанию и поблагодарила своего спасателя. В УК отметили, что Колпакова наградят премией, грамотой и благодарностью. «Мы обеспечиваем безопасность жителей, конечно, мы его отблагодарим», — отметили в «Столице».

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В Екатеринбурге в доме на Евгения Савкова, 23 сотрудник управляющей компании «Столица» Николай Колпаков без страховки перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти запертую пенсионерку. Об этом URA.RU рассказали в УК. «Николай о происшествии из чата и без раздумий побежал спасать пожилую женщину. Через окно соседей он пробрался на балкон пенсионерки, которая там застряла. Ее закрыл двухлетний правнук», — сказал собеседник. Из-за волнений пенсионерка расплакалась, малыш тоже был в истерике. После инцидента пожилая женщина пришла в управляющую компанию и поблагодарила своего спасателя. В УК отметили, что Колпакова наградят премией, грамотой и благодарностью. «Мы обеспечиваем безопасность жителей, конечно, мы его отблагодарим», — отметили в «Столице».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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