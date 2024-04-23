Пенсионерку закрыл на балконе двухлетний правнук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге в доме на Евгения Савкова, 23 сотрудник управляющей компании «Столица» Николай Колпаков без страховки перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти запертую пенсионерку. Об этом URA.RU рассказали в УК.

«Николай о происшествии из чата и без раздумий побежал спасать пожилую женщину. Через окно соседей он пробрался на балкон пенсионерки, которая там застряла. Ее закрыл двухлетний правнук», — сказал собеседник. Из-за волнений пенсионерка расплакалась, малыш тоже был в истерике.

После инцидента пожилая женщина пришла в управляющую компанию и поблагодарила своего спасателя. В УК отметили, что Колпакова наградят премией, грамотой и благодарностью. «Мы обеспечиваем безопасность жителей, конечно, мы его отблагодарим», — отметили в «Столице».