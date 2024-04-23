В Пермском крае не оправдался худший прогноз по паводку

Пермское ГУ МЧС: паводок в регионе развивается по вероятному сценарию

23 апреля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Из-за прогнозируемых осадков в Прикамье может ухудшиться ситуация с паводком в верховьях Камы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Паводок в Пермском крае развивается по вероятному сценарию, по которому уровни воды в регионе окажутся близкими к средним многолетним значениям. При этом условии затопление участков автодорог и приусадебных участков возможно в семи населенных пунктах шести муниципалитетов региона. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС. «В конце недели прогнозируются обильные осадки и в случае оправдываемости данного прогноза, в начале следующей недели существуют риски интенсивных подъемов уровней воды. Возможно ухудшение гидрологической обстановки в верховьях Камы. Здесь уже есть риски для территорий Гайнского муниципального округа», — сообщила начальник отделения прогнозирования ЧС управления ГО и защиты населения ГУ МЧС по Пермскому краю Наталья Макарова. В начале апреля в региональном управлении МЧС озвучили три возможных сценария развития ситуации с паводком в Прикамье. Согласно наихудшему прогнозу, вода затапливает десятки приусадебных территорий, а также участки автодорог и низководные мосты. Вероятный сценарий предполагал частичное подтопление придомовых участков в нескольких населенных пунктах края. По самому благоприятному прогнозу, в Прикамье должны были вернуться холода, при которых медленно тает снег. В этом случае фиксируются низкие пики половодья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паводок в Пермском крае развивается по вероятному сценарию, по которому уровни воды в регионе окажутся близкими к средним многолетним значениям. При этом условии затопление участков автодорог и приусадебных участков возможно в семи населенных пунктах шести муниципалитетов региона. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС. «В конце недели прогнозируются обильные осадки и в случае оправдываемости данного прогноза, в начале следующей недели существуют риски интенсивных подъемов уровней воды. Возможно ухудшение гидрологической обстановки в верховьях Камы. Здесь уже есть риски для территорий Гайнского муниципального округа», — сообщила начальник отделения прогнозирования ЧС управления ГО и защиты населения ГУ МЧС по Пермскому краю Наталья Макарова. В начале апреля в региональном управлении МЧС озвучили три возможных сценария развития ситуации с паводком в Прикамье. Согласно наихудшему прогнозу, вода затапливает десятки приусадебных территорий, а также участки автодорог и низководные мосты. Вероятный сценарий предполагал частичное подтопление придомовых участков в нескольких населенных пунктах края. По самому благоприятному прогнозу, в Прикамье должны были вернуться холода, при которых медленно тает снег. В этом случае фиксируются низкие пики половодья.