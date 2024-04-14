14 апреля 2024
13 апреля 2024

Супермодель Ирина Шейк поделилась видеороликом со своей дочерью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шейк Ирина, шейк ирина
Шейк выложила в своих соцсетях видео, на котором играет с дочерью Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, опубликовала видео со своей дочерью. Роликом она поделилась на своей странице в социальных сетях.

«Моя вкусняшка», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На видео Ирина Шейк и ее дочь играют лежа на кровати. Модель целует девочку и повторяет за ней детские крики.

Ранее Ирина Шейк поделилась своей школьной фотографией из детства. На снимке она была запечатлена за партой с букварем в руках.

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, опубликовала видео со своей дочерью. Роликом она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Моя вкусняшка», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На видео Ирина Шейк и ее дочь играют лежа на кровати. Модель целует девочку и повторяет за ней детские крики. Ранее Ирина Шейк поделилась своей школьной фотографией из детства. На снимке она была запечатлена за партой с букварем в руках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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