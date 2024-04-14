Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, опубликовала видео со своей дочерью. Роликом она поделилась на своей странице в социальных сетях.
«Моя вкусняшка», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На видео Ирина Шейк и ее дочь играют лежа на кровати. Модель целует девочку и повторяет за ней детские крики.
Ранее Ирина Шейк поделилась своей школьной фотографией из детства. На снимке она была запечатлена за партой с букварем в руках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!