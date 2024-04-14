Супермодель Ирина Шейк поделилась видеороликом со своей дочерью. Видео

15 апреля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Шейк выложила в своих соцсетях видео, на котором играет с дочерью Фото: социальные сети Ирины Шейк Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, опубликовала видео со своей дочерью. Роликом она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Моя вкусняшка», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На видео Ирина Шейк и ее дочь играют лежа на кровати. Модель целует девочку и повторяет за ней детские крики. Ранее Ирина Шейк поделилась своей школьной фотографией из детства. На снимке она была запечатлена за партой с букварем в руках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, опубликовала видео со своей дочерью. Роликом она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Моя вкусняшка», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На видео Ирина Шейк и ее дочь играют лежа на кровати. Модель целует девочку и повторяет за ней детские крики. Ранее Ирина Шейк поделилась своей школьной фотографией из детства. На снимке она была запечатлена за партой с букварем в руках.