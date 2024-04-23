Что происходит в колонии «Черный дельфин», где ФСИН проводит проверку из-за пыток

ФСИН проводит проверку в «Черном дельфине» из-за жалоб заключенных на пытки

23 апреля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Заключенные «Черного дельфина» жалуются на частые избиения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о жалобах со стороны заключенных «Черного дельфина» — колонии для пожизненно осужденных. Преступники исправительного учреждения заявили о пытках со стороны сотрудников тюрьмы. Позже в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что направили комиссию для проверки по данному факту. О том, что, по словам осужденных происходит в ИК № 6 — в материале URA.RU. Что за колония «Черный дельфин» Исправительная колония № 6 «Черный дельфин» находится в Соль-Илецке Оренбургской области и отличается от других тюрем. Там отбывают наказание особо опасные преступники, включая маньяков, педофилов, террористов и серийных убийц. Также в колонии содержатся осужденные за преступления, совершенные на бытовой почве, бывшие члены организованных преступных группировок 80-х и 90-х годов. Большинство заключенных этой колонии ранее выражали недовольство условиями содержания в других местах лишения свободы, продолжают обжаловать свои приговоры в судебном порядке и отказываются признавать вину по новым обвинениям. Несмотря на предположения о возможных ошибках в судопроизводстве, все заключенные здесь подвергаются строгим условиям содержания и жесткой изоляции. Жалобы заключенных на пытки Арестанты в ИК № 6 жалуются на частые избиения со стороны сотрудников колонии. «Требуют совершать под угрозой избиения разные действия, не предусмотренные законом, в том числе заставляют прыгать. Мне говорили, что в ИК такие правила — что скажут, то и делать. Угрожали засунуть дубинку в задний проход. Все это с выключенным видеорегистратором», — рассказал один из осужденных на условиях анонимности в беседе с MK.RU . Также бывший сотрудник «Черного дельфина», а ныне юрист заявил, что возвращающиеся в ИК после этапов или следственных действий заранее не едят, так как на «приемке» их могут бить с такой силой, что они невольно испражняются. Адвокат также заявил, что любое незначительное замечание осужденных трактовалось как атака на порядок в учреждении. Существуют различные методы принуждения, например, погружение в воду с последующим прикладыванием электрического тока к чувствительным частям тела или избиение дубинками до появления гематом и отеков. При этом, несмотря на камеры наблюдения в колонии, все они находятся под контролем администрации, и в каждом учреждении есть места, не попадающие в зону видимости камер. Как отреагировали на жалобы власти Омбудсмен Москалькова 22 апреля заявила, что к ней поступило обращение заключенных, в котором говорилось о неправомерных действиях со стороны сотрудников «Черного дельфина». После этого она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку, уточнив, что ситуация взята на особый контроль. На следующий день ФСИН сообщила о проверке по данному инциденту. Глава службы Аркадий Гостев заявил, что в колонию была отправлена специальная комиссия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о жалобах со стороны заключенных «Черного дельфина» — колонии для пожизненно осужденных. Преступники исправительного учреждения заявили о пытках со стороны сотрудников тюрьмы. Позже в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что направили комиссию для проверки по данному факту. О том, что, по словам осужденных происходит в ИК № 6 — в материале URA.RU. Исправительная колония № 6 «Черный дельфин» находится в Соль-Илецке Оренбургской области и отличается от других тюрем. Там отбывают наказание особо опасные преступники, включая маньяков, педофилов, террористов и серийных убийц. Также в колонии содержатся осужденные за преступления, совершенные на бытовой почве, бывшие члены организованных преступных группировок 80-х и 90-х годов. Большинство заключенных этой колонии ранее выражали недовольство условиями содержания в других местах лишения свободы, продолжают обжаловать свои приговоры в судебном порядке и отказываются признавать вину по новым обвинениям. Несмотря на предположения о возможных ошибках в судопроизводстве, все заключенные здесь подвергаются строгим условиям содержания и жесткой изоляции. Арестанты в ИК № 6 жалуются на частые избиения со стороны сотрудников колонии. «Требуют совершать под угрозой избиения разные действия, не предусмотренные законом, в том числе заставляют прыгать. Мне говорили, что в ИК такие правила — что скажут, то и делать. Угрожали засунуть дубинку в задний проход. Все это с выключенным видеорегистратором», — рассказал один из осужденных на условиях анонимности в беседе с MK.RU. Также бывший сотрудник «Черного дельфина», а ныне юрист заявил, что возвращающиеся в ИК после этапов или следственных действий заранее не едят, так как на «приемке» их могут бить с такой силой, что они невольно испражняются. Адвокат также заявил, что любое незначительное замечание осужденных трактовалось как атака на порядок в учреждении. Существуют различные методы принуждения, например, погружение в воду с последующим прикладыванием электрического тока к чувствительным частям тела или избиение дубинками до появления гематом и отеков. При этом, несмотря на камеры наблюдения в колонии, все они находятся под контролем администрации, и в каждом учреждении есть места, не попадающие в зону видимости камер. Омбудсмен Москалькова 22 апреля заявила, что к ней поступило обращение заключенных, в котором говорилось о неправомерных действиях со стороны сотрудников «Черного дельфина». После этого она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку, уточнив, что ситуация взята на особый контроль. На следующий день ФСИН сообщила о проверке по данному инциденту. Глава службы Аркадий Гостев заявил, что в колонию была отправлена специальная комиссия.