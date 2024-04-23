Что происходит на участке федеральной трассы Тюмень — Омск, который находится в зоне затопления. Фоторепортаж

На участке федеральной трассы в Тюменской области на 2 метра нарастили дамбу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Абатское. Ишимский район
Участок федеральной трассы, который проходит через село Абатское укрепляли два недели Фото:
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В Тюменской области участок федеральной трассы Р-402 укрепляют вторую неделю. Работы закончат вечером 23 апреля. Отсыпано два метра, это на полметра больше, чем ожидаемый критический уровень реки Ишим. О ходе работ по укреплению дамб на участке федеральной трассы Р-402, который проходит в Абатском районе Тюменской области — в фоторепортаже URA.RU.

Абатское. Ишимский район
Вероятность того, что уровень воды превысит отметки высоты дороги на полметра была высока и в таком случае движение по трассе Р-402 остановилось бы, поскольку обходных путей не существует
Фото:

Абатское. Ишимский район
Было принято решение нарастить дамбы с обеих сторон и облицевать их специальной пленкой, чтобы предотвратить затопление
Фото:
Абатское. Ишимский район
Сейчас работы по укреплению участка дороги Р-402, соединяющей Тюмень и Омск вышли на финишную прямую
Фото:
Абатское. Ишимский район
На помощь в укреплении дамб пришли дорожные службы из Тюмени, Тобольска и Абатского. А также МЧС и курсанты тюменского военного училища (ТВВИКУ)
Фото:
Абатское. Ишимский район
Всего было отсыпано 16 км дамб, из них 10 км пролегают вдоль участка федеральной трассы Р-402
Фото:
Абатское. Ишимский район
Из-за работ по укреплению дамб было организовано реверсивное движение, которое привело к многокилометровым пробкам. После проведения работ ограничения снимут
Фото:

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В Тюменской области участок федеральной трассы Р-402 укрепляют вторую неделю. Работы закончат вечером 23 апреля. Отсыпано два метра, это на полметра больше, чем ожидаемый критический уровень реки Ишим. О ходе работ по укреплению дамб на участке федеральной трассы Р-402, который проходит в Абатском районе Тюменской области — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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