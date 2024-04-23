На участке федеральной трассы в Тюменской области на 2 метра нарастили дамбу

Участок федеральной трассы, который проходит через село Абатское укрепляли два недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Тюменской области участок федеральной трассы Р-402 укрепляют вторую неделю. Работы закончат вечером 23 апреля. Отсыпано два метра, это на полметра больше, чем ожидаемый критический уровень реки Ишим. О ходе работ по укреплению дамб на участке федеральной трассы Р-402, который проходит в Абатском районе Тюменской области — в фоторепортаже URA.RU.

Вероятность того, что уровень воды превысит отметки высоты дороги на полметра была высока и в таком случае движение по трассе Р-402 остановилось бы, поскольку обходных путей не существует Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Было принято решение нарастить дамбы с обеих сторон и облицевать их специальной пленкой, чтобы предотвратить затопление Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сейчас работы по укреплению участка дороги Р-402, соединяющей Тюмень и Омск вышли на финишную прямую Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На помощь в укреплении дамб пришли дорожные службы из Тюмени, Тобольска и Абатского. А также МЧС и курсанты тюменского военного училища (ТВВИКУ) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Всего было отсыпано 16 км дамб, из них 10 км пролегают вдоль участка федеральной трассы Р-402 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за работ по укреплению дамб было организовано реверсивное движение, которое привело к многокилометровым пробкам. После проведения работ ограничения снимут Фото: Денис Моргунов © URA.RU