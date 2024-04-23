Владельца автобуса, попавшего в ДТП с уральскими хоккеистами, выпустили из СИЗО

Евгений Лобов был в СИЗО с 31 января (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Невьянский городской суд Свердловской области выпустил из СИЗО Евгения Лобова, владельца автобуса, попавшего в смертельное ДТП с детской хоккейной командой «Кедр» (Новоуральск). Его поместили под домашний арест, сообщили URA.RU в инстанции.

Лобов будет находиться под арестом до 27 июня. «Сегодня же продлили срок домашнего ареста водителю Игорю Миненко — до 28 июня», добавили в суде.

Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Пассажирский автобус вез детскую хоккейную команду «Кедр» из Новоуральска. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. Погибли четыре человека, среди которых был 67-летний тренер Виталий Плешков.

После этого Лобов и Миненко были задержаны. Против них возбуждено уголовно дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.