В православной гимназии Перми учитель затравила ребенка «с бесами в волосах»

23 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Мальчика оставляли в классе одного на время экскурсий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мама второклассника, который учится в Пермской православной классической гимназии, обвинила педагога в травле ребенка. Учитель прямо говорит, что мальчик ей не нравится, она не может хорошо к нему относится. Об этом URA.RU рассказала мама ребенка Ирина. Педагог требовала подстричь мальчика, заявляя, что в удлиненных волосах «живут бесы». «На одной из общих встреч с руководством школы педагог честно сказала, что не видит в моем сыне ребенка. Ничего с собой поделать не может. Она стыдила его перед всем классом, в том числе, за длинные волосы, придумала ему другое имя, отказывалась брать на экскурсии, не пускала на уроки», — рассказала Ирина. В первом классе все было относительно нормально. Ситуация стала усугубляться в декабре. Сначала ребенка просто не пустили на занятия. И он пять часов сидел в коридоре. Мать узнала об этом вечером от родителей других учеников. Слушал, что говорит педагог и записывал, сидя на лавочке. Учитель на это сказала, что наказала его за вранье. Якобы он не дал матери дневник на подпись специально. «Интересно, что на встрече с заведующей она заявила, что еще накануне знала, что он не даст дневник. То есть, получается, заранее решила, что накажет», — говорит Ирина. С мамой учитель принципиально не общается. Она исключила ее из классных чатов и игнорирует звонки. Общение происходит как правило в присутствии руководства школы. Потом педагог перестала брать ребенка на экскурсии. Когда Ирина приехала, чтобы лично его туда сопроводить и спросила «почему», учитель ответила «он сам знает» и отказалась от дальнейшего общения. Также педагог требовала, чтобы мальчик подстригся, и говорила, что в длинных волосах живут бесы. Когда мать потребовала от гимназии официальных объяснений по всем эпизодам травли, ситуация обострилась. Педагог начала называть ребенка другим именем (имя святого должно помочь перевоспитанию, решила она), а потом «маленьким предателем, который ведет себя как мать», а после вообще заявила, что его не существует. И начала полностью игнорировать. На фоне пережитого стресса у мальчика начались неврологические проблемы. «Нам прямо говорят в гимназии — ищите другую школу. Но осталось месяц доучиться, куда мы пойдем. Сейчас пока сын находится на больничном. Дальше будем принимать решение», — отметила Ирина. Она опасается также, что, если просто заберет сына из гимназии, руководство пожалуется на семью в КДН. URA.RU направило запросы в гимназию и минобр Пермского края. На момент публикации ответы не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама второклассника, который учится в Пермской православной классической гимназии, обвинила педагога в травле ребенка. Учитель прямо говорит, что мальчик ей не нравится, она не может хорошо к нему относится. Об этом URA.RU рассказала мама ребенка Ирина. Педагог требовала подстричь мальчика, заявляя, что в удлиненных волосах «живут бесы». «На одной из общих встреч с руководством школы педагог честно сказала, что не видит в моем сыне ребенка. Ничего с собой поделать не может. Она стыдила его перед всем классом, в том числе, за длинные волосы, придумала ему другое имя, отказывалась брать на экскурсии, не пускала на уроки», — рассказала Ирина. В первом классе все было относительно нормально. Ситуация стала усугубляться в декабре. Сначала ребенка просто не пустили на занятия. И он пять часов сидел в коридоре. Мать узнала об этом вечером от родителей других учеников. Слушал, что говорит педагог и записывал, сидя на лавочке. Учитель на это сказала, что наказала его за вранье. Якобы он не дал матери дневник на подпись специально. «Интересно, что на встрече с заведующей она заявила, что еще накануне знала, что он не даст дневник. То есть, получается, заранее решила, что накажет», — говорит Ирина. С мамой учитель принципиально не общается. Она исключила ее из классных чатов и игнорирует звонки. Общение происходит как правило в присутствии руководства школы. Потом педагог перестала брать ребенка на экскурсии. Когда Ирина приехала, чтобы лично его туда сопроводить и спросила «почему», учитель ответила «он сам знает» и отказалась от дальнейшего общения. Также педагог требовала, чтобы мальчик подстригся, и говорила, что в длинных волосах живут бесы. Когда мать потребовала от гимназии официальных объяснений по всем эпизодам травли, ситуация обострилась. Педагог начала называть ребенка другим именем (имя святого должно помочь перевоспитанию, решила она), а потом «маленьким предателем, который ведет себя как мать», а после вообще заявила, что его не существует. И начала полностью игнорировать. На фоне пережитого стресса у мальчика начались неврологические проблемы. «Нам прямо говорят в гимназии — ищите другую школу. Но осталось месяц доучиться, куда мы пойдем. Сейчас пока сын находится на больничном. Дальше будем принимать решение», — отметила Ирина. Она опасается также, что, если просто заберет сына из гимназии, руководство пожалуется на семью в КДН. URA.RU направило запросы в гимназию и минобр Пермского края. На момент публикации ответы не был получен.