Большую волну паводка в Абатском районе Тюменской области ждут ночью 24 апреля

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© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж. Ишим
Большая вода может прийти в Абатское среди ночи Фото:
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Ночью 24 апреля или ранним утром того же дня большую волну паводка ждут в Абатском районе. Об этом URA.RU рассказал представитель местной администрации.

«Возле уже подтопленной деревни мы встретились с представителем администрации Абатского района. По его словам, большую волну здесь ждут ночью или ранним утром 24 апреля», — сообщает корреспондент URA.RU, со ссылкой на начальника управления сельского хозяйства мэрии муниципального образования Валерия Соловейко.

Как ранее писало URA.RU, пик паводка в Абатском районе ожидался 24—26 апреля. По последним данным (на 16:00) уровень воды в реке Ишим в районе административного центра района составил 813 см, прибавив 93 см за сутки. Сейчас в районе развернуто девять ПВР, людей призывают заблаговременно эвакуироваться.

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Ночью 24 апреля или ранним утром того же дня большую волну паводка ждут в Абатском районе. Об этом URA.RU рассказал представитель местной администрации. «Возле уже подтопленной деревни мы встретились с представителем администрации Абатского района. По его словам, большую волну здесь ждут ночью или ранним утром 24 апреля», — сообщает корреспондент URA.RU, со ссылкой на начальника управления сельского хозяйства мэрии муниципального образования Валерия Соловейко. Как ранее писало URA.RU, пик паводка в Абатском районе ожидался 24—26 апреля. По последним данным (на 16:00) уровень воды в реке Ишим в районе административного центра района составил 813 см, прибавив 93 см за сутки. Сейчас в районе развернуто девять ПВР, людей призывают заблаговременно эвакуироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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