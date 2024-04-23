Большую волну паводка в Абатском районе Тюменской области ждут ночью 24 апреля

23 апреля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Большая вода может прийти в Абатское среди ночи Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Ночью 24 апреля или ранним утром того же дня большую волну паводка ждут в Абатском районе. Об этом URA.RU рассказал представитель местной администрации. «Возле уже подтопленной деревни мы встретились с представителем администрации Абатского района. По его словам, большую волну здесь ждут ночью или ранним утром 24 апреля», — сообщает корреспондент URA.RU, со ссылкой на начальника управления сельского хозяйства мэрии муниципального образования Валерия Соловейко. Как ранее писало URA.RU, пик паводка в Абатском районе ожидался 24—26 апреля. По последним данным (на 16:00) уровень воды в реке Ишим в районе административного центра района составил 813 см, прибавив 93 см за сутки. Сейчас в районе развернуто девять ПВР, людей призывают заблаговременно эвакуироваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью 24 апреля или ранним утром того же дня большую волну паводка ждут в Абатском районе. Об этом URA.RU рассказал представитель местной администрации. «Возле уже подтопленной деревни мы встретились с представителем администрации Абатского района. По его словам, большую волну здесь ждут ночью или ранним утром 24 апреля», — сообщает корреспондент URA.RU, со ссылкой на начальника управления сельского хозяйства мэрии муниципального образования Валерия Соловейко. Как ранее писало URA.RU, пик паводка в Абатском районе ожидался 24—26 апреля. По последним данным (на 16:00) уровень воды в реке Ишим в районе административного центра района составил 813 см, прибавив 93 см за сутки. Сейчас в районе развернуто девять ПВР, людей призывают заблаговременно эвакуироваться.