21 апреля 2024

В Тюменском селе наводнение почти достигло опасного предела

В селе Абатском Тюменской области объявили штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Больших Ярках. Казанский район , половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив
В селе Абатское ожидается затопление домов, садоводческих участков и нарушение дорожного сообщения Фото:
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В селе Абатском Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Оно связано с опасным повышением воды в реке Ишим, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«24-26 апреля в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (960 см). В дальнейшем ожидается подъем уровня воды и затопление пойменных территорий», — говорится в сообщении.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель. Также возможно нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. Ранее URA.RU рассказало, что паводки оставили Казанский район Тюменской области без питьевой воды.

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В селе Абатском Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Оно связано с опасным повышением воды в реке Ишим, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «24-26 апреля в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (960 см). В дальнейшем ожидается подъем уровня воды и затопление пойменных территорий», — говорится в сообщении. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель. Также возможно нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. Ранее URA.RU рассказало, что паводки оставили Казанский район Тюменской области без питьевой воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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