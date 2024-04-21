Происшествия В Тюменском селе наводнение почти достигло опасного предела В селе Абатском Тюменской области объявили штормовое предупреждение 22 апреля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 + В селе Абатское ожидается затопление домов, садоводческих участков и нарушение дорожного сообщения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селе Абатском Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Оно связано с опасным повышением воды в реке Ишим, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «24-26 апреля в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (960 см). В дальнейшем ожидается подъем уровня воды и затопление пойменных территорий», — говорится в сообщении. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель. Также возможно нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. Ранее URA.RU рассказало, что паводки оставили Казанский район Тюменской области без питьевой воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Абатском Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Оно связано с опасным повышением воды в реке Ишим, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «24-26 апреля в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (960 см). В дальнейшем ожидается подъем уровня воды и затопление пойменных территорий», — говорится в сообщении. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель. Также возможно нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. Ранее URA.RU рассказало, что паводки оставили Казанский район Тюменской области без питьевой воды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям