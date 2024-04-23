Что сделали в «Яндекс Go» с таксистом, изнасиловавшим пассажирку в Екатеринбурге

«Яндекс Go» заблокировал таксиста, изнасиловавшего пассажирку в Екатеринбурге

23 апреля 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

На время следствия водителю отрезали доступ к заказам (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водителя, подозреваемого в совершении сексуального преступления в отношении пассажирки, отключили от заказов. Пресс-служба «Яндекс Go» прокомментировала URA.RU инцидент, случившийся в Екатеринбурге. «До выяснения обстоятельств мы ограничили водителю доступ к заказам сервиса, а также остаемся на связи с пассажиром. Для нас очень важна безопасность во время заказа. Сообщения в поддержку внимательно рассматриваются специалистами сервиса, после чего принимаются меры — вплоть до блокировки», — сказано в ответе на запрос агентства. Представители компании дали совет пассажирам, которые по каким-то причинам могут почувствовать себя в опасности во время поездки. «Если они чувствуют, что им необходима помощь, надо связаться с поддержкой сервиса в чате приложения или вызвать экстренные службы по номеру 112 с помощью специальной кнопки безопасности в приложении», — рекомендовали в «Яндекс Go». Водитель «Яндекса» подвозил двух подруг, которые сильно навеселе возвращались из бара. Одна из них благополучно добралась до дома, а от второй шофер потребовал «оплатить» и без того оплаченную поездку. Когда девушка не смогла перевести деньги с разряженного телефона, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый рецидивист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителя, подозреваемого в совершении сексуального преступления в отношении пассажирки, отключили от заказов. Пресс-служба «Яндекс Go» прокомментировала URA.RU инцидент, случившийся в Екатеринбурге. «До выяснения обстоятельств мы ограничили водителю доступ к заказам сервиса, а также остаемся на связи с пассажиром. Для нас очень важна безопасность во время заказа. Сообщения в поддержку внимательно рассматриваются специалистами сервиса, после чего принимаются меры — вплоть до блокировки», — сказано в ответе на запрос агентства. Представители компании дали совет пассажирам, которые по каким-то причинам могут почувствовать себя в опасности во время поездки. «Если они чувствуют, что им необходима помощь, надо связаться с поддержкой сервиса в чате приложения или вызвать экстренные службы по номеру 112 с помощью специальной кнопки безопасности в приложении», — рекомендовали в «Яндекс Go». Водитель «Яндекса» подвозил двух подруг, которые сильно навеселе возвращались из бара. Одна из них благополучно добралась до дома, а от второй шофер потребовал «оплатить» и без того оплаченную поездку. Когда девушка не смогла перевести деньги с разряженного телефона, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый рецидивист.