Жители частично подтопленного паводком Чусового жалуются на «мыльную» воду из крана

Жители города Чусового Пермского края, частично подтопленного паводком, жалуются на «мыльную» воду, которая течет из крана. Комментарии горожан из соцсетей «ВКонтакте» приводит паблик «Чусовой сегодня». Так, вода со специфическим запахом и рыжей пеной идет в домах на Чайковского, Переездной, Севастопольской и Лысьвенской.
«Пена рыжая и запах от воды… На Чайковcкого, 18 тоже жирная вода. Улицы Севастопольская и Лысьвенская — такая же дрянь бежит из крана. Попробовала вскипятить в кастрюле, так сверху образовалась шапка из пены», — поделились информацией чусовляне. Чусовской паблик «Оборотная сторона» связался с муниципальным предприятием «Горводоканал», где пояснили, что качество водопроводной воды соответствует норме, а специфический запах и пена появились из-за паводка.
«По словам начальника лаборатории МУП „Горводоканал“, был произведен забор воды на исследование. По результатам исследования вода безопасна и соответствует нормам. В округе идет паводок», — сказано в паблике. В начале текущей недели часть территории города Чусового оказалась подтоплена паводковыми водами. В ГУ МЧС по Пермскому краю отмечали, что паводковая ситуация находится под контролем.
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Жители города Чусового Пермского края, частично подтопленного паводком, жалуются на «мыльную» воду, которая течет из крана. Комментарии горожан из соцсетей «ВКонтакте» приводит паблик «Чусовой сегодня». Так, вода со специфическим запахом и рыжей пеной идет в домах на Чайковского, Переездной, Севастопольской и Лысьвенской. «Пена рыжая и запах от воды… На Чайковcкого, 18 тоже жирная вода. Улицы Севастопольская и Лысьвенская — такая же дрянь бежит из крана. Попробовала вскипятить в кастрюле, так сверху образовалась шапка из пены», — поделились информацией чусовляне. Чусовской паблик «Оборотная сторона» связался с муниципальным предприятием «Горводоканал», где пояснили, что качество водопроводной воды соответствует норме, а специфический запах и пена появились из-за паводка. «По словам начальника лаборатории МУП „Горводоканал“, был произведен забор воды на исследование. По результатам исследования вода безопасна и соответствует нормам. В округе идет паводок», — сказано в паблике. В начале текущей недели часть территории города Чусового оказалась подтоплена паводковыми водами. В ГУ МЧС по Пермскому краю отмечали, что паводковая ситуация находится под контролем.