В ХМАО прокуратура требует уволить вернувшегося в мэрию чиновника по утрате доверия. Инсайд

В ХМАО прокурор требует уволить чиновника мэрии Федоруса по утрате доверия

12 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Прокуратура Нижневартовска направила представление мэру Дмитрию Кощенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Нижневартовска направила в адрес главы города Дмитрия Кощенко представление, одним из пунктов которого является требование изменить формулировку в январском приказе об отставке по собственному желанию начальника управления спорта Александра Федоруса. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что в связи с конфликтом интересов ведомство настаивает, что чиновник должен был быть уволен по утрате доверия. «Прокуратура настаивает на увольнении Федоруса по отрицательным основаниям. Конфликт интересов и трудоустройство его сестры Наталии Даниленко на пост замдиректора МАУ „Дирекция спортивных сооружений“ был выявлен до его ухода „по собственному желанию“. Ведомство требует изменить формулировку в приказе об увольнении и трудовой книжке Федоруса на „уволен по утрате доверия“», — рассказал инсайдер. Источник отмечает, что разрешение конфликта интересов и увольнение одной из его сторон при установленном факте выявления его прокуратурой не является поводом для отставки виновника по собственному желанию. Так, например, в апреле 2024 года глава поселения Цингалы Алексей Козлов, трудоустроивший в мэрию сына и невестку, все равно лишился должности по утрате доверия, несмотря на увольнение членов семьи. В пресс-службу прокуратуры ХМАО и администрацию Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются. Также ответ о дате и причине отставки Даниленко направлен в пресс-службу мэрии и в ДСС. Ранее URA.RU писало, что Федорус вернулся на работу в администрацию Нижневартовска в прежней должности после перерыва в несколько месяцев. Сам он заявил, что у силовиков к нему не было претензий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Нижневартовска направила в адрес главы города Дмитрия Кощенко представление, одним из пунктов которого является требование изменить формулировку в январском приказе об отставке по собственному желанию начальника управления спорта Александра Федоруса. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что в связи с конфликтом интересов ведомство настаивает, что чиновник должен был быть уволен по утрате доверия. «Прокуратура настаивает на увольнении Федоруса по отрицательным основаниям. Конфликт интересов и трудоустройство его сестры Наталии Даниленко на пост замдиректора МАУ „Дирекция спортивных сооружений“ был выявлен до его ухода „по собственному желанию“. Ведомство требует изменить формулировку в приказе об увольнении и трудовой книжке Федоруса на „уволен по утрате доверия“», — рассказал инсайдер. Источник отмечает, что разрешение конфликта интересов и увольнение одной из его сторон при установленном факте выявления его прокуратурой не является поводом для отставки виновника по собственному желанию. Так, например, в апреле 2024 года глава поселения Цингалы Алексей Козлов, трудоустроивший в мэрию сына и невестку, все равно лишился должности по утрате доверия, несмотря на увольнение членов семьи. В пресс-службу прокуратуры ХМАО и администрацию Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются. Также ответ о дате и причине отставки Даниленко направлен в пресс-службу мэрии и в ДСС. Ранее URA.RU писало, что Федорус вернулся на работу в администрацию Нижневартовска в прежней должности после перерыва в несколько месяцев. Сам он заявил, что у силовиков к нему не было претензий.