Минфин РФ не одобрил продление ипотечной поддержки семей участников СВО

СПЧ: Минфин отказался продлевать субсидии по ипотеке для семей участников СВО

23 апреля 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Из-за системной проблемы семьи бойцов СВО не могли получить субсидии, заявили в СПЧ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министерство финансов России не поддержало предложение Совета по правам человека по продлению субсидирования ставок по ипотечным кредитам семей участников спецоперации. Причиной тому стала системная проблема из-за которой некоторые родные бойцов СВО лишились возможности поддержки. «Минфин России не поддержал инициативу СПЧ о продлении субсидирования ставок по ипотечным кредитам для молодых семей, один из членов которых принимает участие в СВО», — говорится в сообщении Совета. Информация опубликована в telegram-канале. Уточняется, что всему виной проблема, связанная с тем, что некоторым участникам СВО во время нахождения в зоне боевых действий исполнилось 35 лет (по закону льготы по ипотеке молодым семьям положены, если супругам менее 35 лет). Из-за этого их родные потеряли возможность отправить заявку на получение субсидированной льготной ставки по ипотеке. В связи с этим СПЧ обратился руководству Центробанка с просьбой внести поправки в нормативно-правовые акты для решения этой проблемы. ЦБ РФ одобрил это предложение, но заявил, что необходима проработка этого вопроса с Минфином. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов России не поддержало предложение Совета по правам человека по продлению субсидирования ставок по ипотечным кредитам семей участников спецоперации. Причиной тому стала системная проблема из-за которой некоторые родные бойцов СВО лишились возможности поддержки. «Минфин России не поддержал инициативу СПЧ о продлении субсидирования ставок по ипотечным кредитам для молодых семей, один из членов которых принимает участие в СВО», — говорится в сообщении Совета. Информация опубликована в telegram-канале. Уточняется, что всему виной проблема, связанная с тем, что некоторым участникам СВО во время нахождения в зоне боевых действий исполнилось 35 лет (по закону льготы по ипотеке молодым семьям положены, если супругам менее 35 лет). Из-за этого их родные потеряли возможность отправить заявку на получение субсидированной льготной ставки по ипотеке. В связи с этим СПЧ обратился руководству Центробанка с просьбой внести поправки в нормативно-правовые акты для решения этой проблемы. ЦБ РФ одобрил это предложение, но заявил, что необходима проработка этого вопроса с Минфином.