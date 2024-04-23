Минфин РФ не одобрил продление ипотечной поддержки семей участников СВО

СПЧ: Минфин отказался продлевать субсидии по ипотеке для семей участников СВО
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Из-за системной проблемы семьи бойцов СВО не могли получить субсидии, заявили в СПЧ Фото:

Министерство финансов России не поддержало предложение Совета по правам человека по продлению субсидирования ставок по ипотечным кредитам семей участников спецоперации. Причиной тому стала системная проблема из-за которой некоторые родные бойцов СВО лишились возможности поддержки.

«Минфин России не поддержал инициативу СПЧ о продлении субсидирования ставок по ипотечным кредитам для молодых семей, один из членов которых принимает участие в СВО», — говорится в сообщении Совета. Информация опубликована в telegram-канале.

Уточняется, что всему виной проблема, связанная с тем, что некоторым участникам СВО во время нахождения в зоне боевых действий исполнилось 35 лет (по закону льготы по ипотеке молодым семьям положены, если супругам менее 35 лет). Из-за этого их родные потеряли возможность отправить заявку на получение субсидированной льготной ставки по ипотеке.

В связи с этим СПЧ обратился руководству Центробанка с просьбой внести поправки в нормативно-правовые акты для решения этой проблемы. ЦБ РФ одобрил это предложение, но заявил, что необходима проработка этого вопроса с Минфином.

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Министерство финансов России не поддержало предложение Совета по правам человека по продлению субсидирования ставок по ипотечным кредитам семей участников спецоперации. Причиной тому стала системная проблема из-за которой некоторые родные бойцов СВО лишились возможности поддержки. «Минфин России не поддержал инициативу СПЧ о продлении субсидирования ставок по ипотечным кредитам для молодых семей, один из членов которых принимает участие в СВО», — говорится в сообщении Совета. Информация опубликована в telegram-канале. Уточняется, что всему виной проблема, связанная с тем, что некоторым участникам СВО во время нахождения в зоне боевых действий исполнилось 35 лет (по закону льготы по ипотеке молодым семьям положены, если супругам менее 35 лет). Из-за этого их родные потеряли возможность отправить заявку на получение субсидированной льготной ставки по ипотеке. В связи с этим СПЧ обратился руководству Центробанка с просьбой внести поправки в нормативно-правовые акты для решения этой проблемы. ЦБ РФ одобрил это предложение, но заявил, что необходима проработка этого вопроса с Минфином.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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