В Шебекино дрон-камикадзе атаковал промышленное предприятие

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В Шебекино Белгородской области упал дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что прилет случился возле промышленного предприятия города.

«Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также сообщил о троих пострадавших.

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В Шебекино Белгородской области упал дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что прилет случился возле промышленного предприятия города. «Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также сообщил о троих пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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