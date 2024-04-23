В Шебекино дрон-камикадзе атаковал промышленное предприятие

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В Шебекино Белгородской области упал дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что прилет случился возле промышленного предприятия города.
«Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также сообщил о троих пострадавших.
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