В Шебекино дрон-камикадзе атаковал промышленное предприятие

23 апреля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

. Фото: Илья Московец © URA.RU В Шебекино Белгородской области упал дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что прилет случился возле промышленного предприятия города. «Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также сообщил о троих пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шебекино Белгородской области упал дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что прилет случился возле промышленного предприятия города. «Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также сообщил о троих пострадавших.