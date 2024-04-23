В Свердловской области вышедшая из берегов река угрожает поселку. Фото, видео

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Плотина на реке Чусовой. Свердловская область, Дегтярск, деревья, лес, река чусовая, паводок, отражение в воде, весна, подтопление
В зоне риска — поселок Барановка Фото:

В поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) река вышла из берегов из-за того, что рабочие сузили ее русло во время ремонта Чусовского моста. В зоне подтопления находятся шесть участков, сообщают местные жители.

«Барановку начало топить! Все из-за ремонта Чусовского моста. Рабочие на трассе сильно сузили русло. Шесть домов попало в зону подтопления», — сообщает «Ревдинский рабочий» в telegram-канале. Один участок затоплен почти полностью. Его владелец рассказывает, что вода начала прибывать еще днем — в районе 15:00 часов. «Топить начало махом», — отметил он.

На месте работает глава города Татьяна Клепикова, к моменту публикации получить от нее комментарий не удалось. На звонок корреспондента URA.RU она не ответила.

Ранее URA.RU сообщало, что угроза подтопления грозила Дегтярску неподалеку от Ревды — из-за того, что в один день екатеринбургский «Водоканал» сбросил с Верхне-Макаровского узла тонны воды, якобы не предупредив об этом местные власти. В итоге уровень воды в реке Чусовая резко поднялся, город мог остаться без водоснабжения из-за заиливания водозабора. О том, что происходило на месте, читайте в репортаже URA.RU.

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В поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) река вышла из берегов из-за того, что рабочие сузили ее русло во время ремонта Чусовского моста. В зоне подтопления находятся шесть участков, сообщают местные жители. «Барановку начало топить! Все из-за ремонта Чусовского моста. Рабочие на трассе сильно сузили русло. Шесть домов попало в зону подтопления», — сообщает «Ревдинский рабочий» в telegram-канале. Один участок затоплен почти полностью. Его владелец рассказывает, что вода начала прибывать еще днем — в районе 15:00 часов. «Топить начало махом», — отметил он. На месте работает глава города Татьяна Клепикова, к моменту публикации получить от нее комментарий не удалось. На звонок корреспондента URA.RU она не ответила. Ранее URA.RU сообщало, что угроза подтопления грозила Дегтярску неподалеку от Ревды — из-за того, что в один день екатеринбургский «Водоканал» сбросил с Верхне-Макаровского узла тонны воды, якобы не предупредив об этом местные власти. В итоге уровень воды в реке Чусовая резко поднялся, город мог остаться без водоснабжения из-за заиливания водозабора. О том, что происходило на месте, читайте в репортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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