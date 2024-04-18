Что происходит на реке Чусовой под Дегтярском, которая вышла из берегов. Фото, видео

Уровень воды в реке Чусовой под Дегтярском измеряют каждые два часа

18 апреля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Вода перестала прибывать с утра Фото: Илья Московец, URA.RU Ситуация с паводком в районе Дегтярска (Свердловская область) нормализовалась. Уровень воды в реке Чусовая не меняется с утра, хотя до этого она стабильно прибывала — из-за сброса воды с Верхне-Макаровского гидроузла под Екатеринбургом. Что происходит в окрестностях Чусовой, узнали корреспонденты URA.RU. Уровень воды в Чусовой измеряют на водозаборной станции в шести километрах от Дегтярска. По словам местного работника, каждые два часа. Пик пришелся на вечер 17 апреля — на некоторых участках уровень воды поднялся больше, чем на три метра. После этого на Верхне-Макаровском гидроузле уменьшили объем сброса воды, ситуация нормализовалась. Утром 18 апреля уровень воды зафиксировался на отметке 3,58 метров, и в течение дня ни разу не менялся. Как ранее сообщало URA.RU, 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» начал сбрасывать воду с Верхне-Макаровского гидроузла в Чусовую. Ситуация грозила подтоплением Дегтярску, Ревде и Полевскому, которые находятся вниз по течению. По одной из версий, власти Дегтярска не были предупреждены о готовящемся сбросе, по другой, транслируемой «Водоканалом», предупреждали и чиновников, и Единую дежурную диспетчерскую службу. По данным URA.RU, по факту инцидента проверку ведет прокуратура. Мэр Дегтярска Вадим Пильников в своем обращении к жителям днем 18 апреля заявил, что повода для беспокойства нет. Хотя с жителями ведут профилактическую работу сотрудники МЧС — рассказывают, что делать в случае паводка. Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация с паводком в районе Дегтярска (Свердловская область) нормализовалась. Уровень воды в реке Чусовая не меняется с утра, хотя до этого она стабильно прибывала — из-за сброса воды с Верхне-Макаровского гидроузла под Екатеринбургом. Что происходит в окрестностях Чусовой, узнали корреспонденты URA.RU. Уровень воды в Чусовой измеряют на водозаборной станции в шести километрах от Дегтярска. По словам местного работника, каждые два часа. Пик пришелся на вечер 17 апреля — на некоторых участках уровень воды поднялся больше, чем на три метра. После этого на Верхне-Макаровском гидроузле уменьшили объем сброса воды, ситуация нормализовалась. Утром 18 апреля уровень воды зафиксировался на отметке 3,58 метров, и в течение дня ни разу не менялся. Как ранее сообщало URA.RU, 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» начал сбрасывать воду с Верхне-Макаровского гидроузла в Чусовую. Ситуация грозила подтоплением Дегтярску, Ревде и Полевскому, которые находятся вниз по течению. По одной из версий, власти Дегтярска не были предупреждены о готовящемся сбросе, по другой, транслируемой «Водоканалом», предупреждали и чиновников, и Единую дежурную диспетчерскую службу. По данным URA.RU, по факту инцидента проверку ведет прокуратура. Мэр Дегтярска Вадим Пильников в своем обращении к жителям днем 18 апреля заявил, что повода для беспокойства нет. Хотя с жителями ведут профилактическую работу сотрудники МЧС — рассказывают, что делать в случае паводка.