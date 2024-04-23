Жители подтопленной Ревды отказываются покидать дома

23 апреля 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

В зоне подтопления оказались шесть участков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Барановка в Ревде (Свердловская область), оказавшемся в зоне подтопления, жители отказываются покидать свои дома из-за невозможности забрать с собой скот и имущество. Сейчас решается вопрос о строительстве дамбы, сообщают местные жители. «Жители подтопленной улицы Коммуны отказались покидать свои дома. Говорят, что у них скотина и хозяйство. Если вода продолжит прибывать, придется строить дамбу. Необходимо ли это, решится в течение часа», — сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий». По информации канала, в ближайшее время Минтранс должен попытаться расширить русло реки Чусовой в районе моста. Именно это место стало препятствием для прохода воды. Днем 23 апреля рабочие сузили русло реки во время ремонта Чусовского моста. Сейчас в зоне подтопления находятся шесть участков. На месте происшествия работает глава города Татьяна Клепикова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Барановка в Ревде (Свердловская область), оказавшемся в зоне подтопления, жители отказываются покидать свои дома из-за невозможности забрать с собой скот и имущество. Сейчас решается вопрос о строительстве дамбы, сообщают местные жители. «Жители подтопленной улицы Коммуны отказались покидать свои дома. Говорят, что у них скотина и хозяйство. Если вода продолжит прибывать, придется строить дамбу. Необходимо ли это, решится в течение часа», — сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий». По информации канала, в ближайшее время Минтранс должен попытаться расширить русло реки Чусовой в районе моста. Именно это место стало препятствием для прохода воды. Днем 23 апреля рабочие сузили русло реки во время ремонта Чусовского моста. Сейчас в зоне подтопления находятся шесть участков. На месте происшествия работает глава города Татьяна Клепикова.