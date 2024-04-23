Жители подтопленной Ревды отказываются покидать дома

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Микрорайон Челнаково. Курган, половодье, наводнение, микрорайон челнаково
В зоне подтопления оказались шесть участков (архивное фото) Фото:

В поселке Барановка в Ревде (Свердловская область), оказавшемся в зоне подтопления, жители отказываются покидать свои дома из-за невозможности забрать с собой скот и имущество. Сейчас решается вопрос о строительстве дамбы, сообщают местные жители.

«Жители подтопленной улицы Коммуны отказались покидать свои дома. Говорят, что у них скотина и хозяйство. Если вода продолжит прибывать, придется строить дамбу. Необходимо ли это, решится в течение часа», — сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий».

По информации канала, в ближайшее время Минтранс должен попытаться расширить русло реки Чусовой в районе моста. Именно это место стало препятствием для прохода воды.

Днем 23 апреля рабочие сузили русло реки во время ремонта Чусовского моста. Сейчас в зоне подтопления находятся шесть участков. На месте происшествия работает глава города Татьяна Клепикова.

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В поселке Барановка в Ревде (Свердловская область), оказавшемся в зоне подтопления, жители отказываются покидать свои дома из-за невозможности забрать с собой скот и имущество. Сейчас решается вопрос о строительстве дамбы, сообщают местные жители. «Жители подтопленной улицы Коммуны отказались покидать свои дома. Говорят, что у них скотина и хозяйство. Если вода продолжит прибывать, придется строить дамбу. Необходимо ли это, решится в течение часа», — сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий». По информации канала, в ближайшее время Минтранс должен попытаться расширить русло реки Чусовой в районе моста. Именно это место стало препятствием для прохода воды. Днем 23 апреля рабочие сузили русло реки во время ремонта Чусовского моста. Сейчас в зоне подтопления находятся шесть участков. На месте происшествия работает глава города Татьяна Клепикова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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