В Тюмени возле кладбища нашли незаконную лавку ритуальных услуг

23 апреля 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Штраф может доходить до 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в районе Червишевского кладбища обнаружили незаконную лавку ритуальных услуг. Штраф за это нарушение может доходить до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона. «О нелегальной постройке в лесу сообщила Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Факт самовольного использования лесного участка установил и зафиксировал работник Тюменьлеса Никита Игнатьев», — написали в telegram-канале департамента. Работник Тюменьлеса во время осмотра территории нашел вагончик с рядом лежащими изделиями, в котором оказывали ритуальные услуги. Уточняется, что никому не предоставляли разрешение занимать эту территорию. В связи с этим в полицию и органы местного самоуправления направили запросы для установления владельца этого незаконного бизнеса. По словам департамента, ему грозит наказание по ст. 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков). Нарушителю грозит от 20 до 50 тысяч рублей (на граждан), от 50 до 100 тысяч рублей (на должностных лиц), от 200 до 300 тысяч рублей (на юридических лиц). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в районе Червишевского кладбища обнаружили незаконную лавку ритуальных услуг. Штраф за это нарушение может доходить до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона. «О нелегальной постройке в лесу сообщила Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Факт самовольного использования лесного участка установил и зафиксировал работник Тюменьлеса Никита Игнатьев», — написали в telegram-канале департамента. Работник Тюменьлеса во время осмотра территории нашел вагончик с рядом лежащими изделиями, в котором оказывали ритуальные услуги. Уточняется, что никому не предоставляли разрешение занимать эту территорию. В связи с этим в полицию и органы местного самоуправления направили запросы для установления владельца этого незаконного бизнеса. По словам департамента, ему грозит наказание по ст. 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков). Нарушителю грозит от 20 до 50 тысяч рублей (на граждан), от 50 до 100 тысяч рублей (на должностных лиц), от 200 до 300 тысяч рублей (на юридических лиц).