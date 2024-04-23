Белый дом: боевые действия развиваются не в пользу Киева

23 апреля 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Украина не имеет преимущества ни в одной из частей страны, заявили в Белом доме Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине в данный момент развивается не в пользу Киева. Об этом заявили Белом Доме. «Боевые действия на Украине развиваются не в пользу Киева ни в Донбассе, ни в остальных частях страны», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. После провала украинского наступления летом 2023 года в СМИ начали писать, что Запад начал терять веру в ВСУ. Так, заслуженный юрист Украины, политик Владимир Олейник заявил, что США сомневаются, что Киев сможет одолеть Москву, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт на Украине в данный момент развивается не в пользу Киева. Об этом заявили Белом Доме. «Боевые действия на Украине развиваются не в пользу Киева ни в Донбассе, ни в остальных частях страны», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. После провала украинского наступления летом 2023 года в СМИ начали писать, что Запад начал терять веру в ВСУ. Так, заслуженный юрист Украины, политик Владимир Олейник заявил, что США сомневаются, что Киев сможет одолеть Москву, передает Life.