Украина не имеет преимущества ни в одной из частей страны, заявили в Белом доме
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Конфликт на Украине в данный момент развивается не в пользу Киева. Об этом заявили Белом Доме.
«Боевые действия на Украине развиваются не в пользу Киева ни в Донбассе, ни в остальных частях страны», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
После провала украинского наступления летом 2023 года в СМИ начали писать, что Запад начал терять веру в ВСУ. Так, заслуженный юрист Украины, политик Владимир Олейник заявил, что США сомневаются, что Киев сможет одолеть Москву, передает
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