Белый дом: боевые действия развиваются не в пользу Киева

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Украина не имеет преимущества ни в одной из частей страны, заявили в Белом доме Фото:
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Конфликт на Украине в данный момент развивается не в пользу Киева. Об этом заявили Белом Доме.

«Боевые действия на Украине развиваются не в пользу Киева ни в Донбассе, ни в остальных частях страны», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

После провала украинского наступления летом 2023 года в СМИ начали писать, что Запад начал терять веру в ВСУ. Так, заслуженный юрист Украины, политик Владимир Олейник заявил, что США сомневаются, что Киев сможет одолеть Москву, передает Life.

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Конфликт на Украине в данный момент развивается не в пользу Киева. Об этом заявили Белом Доме. «Боевые действия на Украине развиваются не в пользу Киева ни в Донбассе, ни в остальных частях страны», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. После провала украинского наступления летом 2023 года в СМИ начали писать, что Запад начал терять веру в ВСУ. Так, заслуженный юрист Украины, политик Владимир Олейник заявил, что США сомневаются, что Киев сможет одолеть Москву, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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