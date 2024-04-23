Первая партия призывников из Пермского края отправилась в войсковую часть

В рамках весеннего призыва первая группа новобранцев из Прикамья отправилась в войсковую часть. Все срочники экипированы, одеты и обеспечены сухпайком на время переезда из Перми, отметил главный военный комиссар региона Александр Коковин.
«Со сборного пункта краевого военного комиссариата 23 апреля к месту службы отправилась первая команда призывников. Службу 20 молодых людей будут проходить в 234-й мотострелковой части Волгограда», — Александра Коковина цитирует издание «В курсе.ру».
Всего в рамках призывной кампании с территории региона в ряды ВС РФ планируют направить свыше 3300 человек. Служить призывники будут в частях всех видов вооруженных сил, подчеркивали в комиссариате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В рамках весеннего призыва первая группа новобранцев из Прикамья отправилась в войсковую часть. Все срочники экипированы, одеты и обеспечены сухпайком на время переезда из Перми, отметил главный военный комиссар региона Александр Коковин. «Со сборного пункта краевого военного комиссариата 23 апреля к месту службы отправилась первая команда призывников. Службу 20 молодых людей будут проходить в 234-й мотострелковой части Волгограда», — Александра Коковина цитирует издание «В курсе.ру». Всего в рамках призывной кампании с территории региона в ряды ВС РФ планируют направить свыше 3300 человек. Служить призывники будут в частях всех видов вооруженных сил, подчеркивали в комиссариате.