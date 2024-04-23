Первая партия призывников из Пермского края отправилась в войсковую часть

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Призывная кампания продлится в стране до 15 июля Фото:

В рамках весеннего призыва первая группа новобранцев из Прикамья отправилась в войсковую часть. Все срочники экипированы, одеты и обеспечены сухпайком на время переезда из Перми, отметил главный военный комиссар региона Александр Коковин.

«Со сборного пункта краевого военного комиссариата 23 апреля к месту службы отправилась первая команда призывников. Службу 20 молодых людей будут проходить в 234-й мотострелковой части Волгограда», — Александра Коковина цитирует издание «В курсе.ру».

Всего в рамках призывной кампании с территории региона в ряды ВС РФ планируют направить свыше 3300 человек. Служить призывники будут в частях всех видов вооруженных сил, подчеркивали в комиссариате.

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В рамках весеннего призыва первая группа новобранцев из Прикамья отправилась в войсковую часть. Все срочники экипированы, одеты и обеспечены сухпайком на время переезда из Перми, отметил главный военный комиссар региона Александр Коковин. «Со сборного пункта краевого военного комиссариата 23 апреля к месту службы отправилась первая команда призывников. Службу 20 молодых людей будут проходить в 234-й мотострелковой части Волгограда», — Александра Коковина цитирует издание «В курсе.ру». Всего в рамках призывной кампании с территории региона в ряды ВС РФ планируют направить свыше 3300 человек. Служить призывники будут в частях всех видов вооруженных сил, подчеркивали в комиссариате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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