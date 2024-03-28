Стало известно, сколько человек призовут из Прикамья весной на срочную службу

В рамках весенней призывной кампании с территории Пермского края в ряды ВС РФ планируют направить свыше 3300 человек. Эта цифра была озвучена на прошедшем инструкторско-методический сборе, сообщила пресс-служба министерства тербезопасности региона.
«Весной 2024 года из Прикамья для комплектования войск будет направлено более 3300 человек призывного возраста. Участникам инструкторско-методического сбора даны указания о проведении мероприятий призыва граждан на военную службу в установленные сроки и с требуемым качеством», — написано на сайте ведомства.
Военный призыв в РФ в этом году традиционно пройдет в два потока: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Со старта весенней кампании начнет действовать закон об изменении предельного возраста срочной службы. Президент России Владимир Путин уже подписал закон о начале весенних военных сборов. О том, как пройдет призыв в 2024 году — читайте в материале URA.RU.
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В рамках весенней призывной кампании с территории Пермского края в ряды ВС РФ планируют направить свыше 3300 человек. Эта цифра была озвучена на прошедшем инструкторско-методический сборе, сообщила пресс-служба министерства тербезопасности региона. «Весной 2024 года из Прикамья для комплектования войск будет направлено более 3300 человек призывного возраста. Участникам инструкторско-методического сбора даны указания о проведении мероприятий призыва граждан на военную службу в установленные сроки и с требуемым качеством», — написано на сайте ведомства. Военный призыв в РФ в этом году традиционно пройдет в два потока: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Со старта весенней кампании начнет действовать закон об изменении предельного возраста срочной службы. Президент России Владимир Путин уже подписал закон о начале весенних военных сборов. О том, как пройдет призыв в 2024 году — читайте в материале URA.RU.