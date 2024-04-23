В Челябинском госуниверситете ввели ограничения из-за кори

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) по распоряжению ректора Сергея Таскаева введены ограничительные меры из-за кори. Скан документа появился в распоряжении URA.RU.
«Во исполнение предписания Управления Роспотребнадзора по Челябинской области приказываю ввести ограничительные мероприятия по случаю кори. Организовать медицинский осмотр контактных работников и обучающихся в университете», — говорится в распоряжении.
Согласно документу, корь выявлена в одном из учебных корпусов. Дана команда собрать данные о всех привитых от кори и усилить режим текущей дезинфекции и обеззараживания воздуха. Тех, кто не привит и не болел корью, решено отстранить от посещения данного учебного корпуса на срок до 21 дня. У студентов и работников ЧелГУ на входе будут проверять температуру с помощью бесконтактных градусников. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЧелГУ. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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