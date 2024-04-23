Власти раздадут масло, крупы, сахар и консервы пострадавшим от паводка курганцам

Пострадавшим от паводка жителям Курганской области вместе с материальной поддержкой будут оказывать гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Сюда входят мука, крупы, сахар, консервы и растительное масло, рассказала пресс-служба правительства региона. Соответсвующая работа на территории уже проводится.
«Дополнительно к выплате матпомощи в Курганской области пострадавшим от паводка, в чьи дома зашла вода, начали выдавать гуманитарные наборы. Центры социальной защиты населения передают ее адресно. В составе набора — продукты первой необходимости, включая муку, крупы, сахар, консервы и растительное масло», — написано в telegram-канале ведомства.
Первыми такую поддержку получили жители территорий, где вода уже отступила, а люди возвращаются домой. Это Целинный, Притобольный, Звериноголовский и Куртамышский округа.
Ранее в правительстве области и администрациях муниципалитетов приняли решение о перечислении более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим при ЧС. Жители региона, чьим домам был нанесен ущерб, могут рассчитывать на компенсацию. В материале URA.RU можно ознакомиться с порядком выплат.
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Пострадавшим от паводка жителям Курганской области вместе с материальной поддержкой будут оказывать гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Сюда входят мука, крупы, сахар, консервы и растительное масло, рассказала пресс-служба правительства региона. Соответсвующая работа на территории уже проводится. «Дополнительно к выплате матпомощи в Курганской области пострадавшим от паводка, в чьи дома зашла вода, начали выдавать гуманитарные наборы. Центры социальной защиты населения передают ее адресно. В составе набора — продукты первой необходимости, включая муку, крупы, сахар, консервы и растительное масло», — написано в telegram-канале ведомства. Первыми такую поддержку получили жители территорий, где вода уже отступила, а люди возвращаются домой. Это Целинный, Притобольный, Звериноголовский и Куртамышский округа. Ранее в правительстве области и администрациях муниципалитетов приняли решение о перечислении более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим при ЧС. Жители региона, чьим домам был нанесен ущерб, могут рассчитывать на компенсацию. В материале URA.RU можно ознакомиться с порядком выплат.