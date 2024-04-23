Курганские власти объяснили порядок выплат пострадавшим от паводка

Выплаты от курганских властей назначаются только тем, у кого подтопило дом

23 апреля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Пострадавшие от ЧС, чьи дома затоплены, могут подать заявление несколькими способами (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Получить выплату из-за паводка могут только курганцы, чьи дома уже подтоплены или затоплены. Срок принятия решения по заявлению пострадавших или представителей — 11 дней. Об этом рассказала администрация города Кургана в своем telegram-канале. «Жители Кургана, жилые дома которых были подтоплены во время паводка, могут подать заявления на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Право на выплаты имеют жители, в дома которых зашла вода», — указано в telegram-канале администрации Кургана. Администрация объяснила, что получить единовременную выплату можно, подав заявление через портал Госуслуги, в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области или в любом из отделений МФЦ. Кроме того, заявления принимаются в администрации города отраслевыми департаментами по адресу улица Максима Горького, 109, кабинет № 6 по будням с 9:00 до 16:00. Факты подтопления, как уточняет ведомство, устанавливает специальная комиссия администрации, которая работает круглосуточно и без выходных. Пострадавшим гражданам необходимо вместе с заявлением предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета для перечисления выплат. Для граждан, которые проживали постоянно в доме, но не имели прописки, власти тоже придумали выход из положения. Для получения выплат таким гражданам надо предоставить документ, подтверждающий, что человек постоянно проживал в доме. Например, этой цели может послужить квитанция об оплате электричества или газа. Для пострадавших из жилых домов в долевой собственности необходимо, чтобы с заявлением обратились все долевики. Деньги перечисляются пострадавшему на его счет либо выплачиваются через «Почту России» по выбору после того, как пройдут все проверки и согласования с ведомствами. Крайний срок, по данным мэрии, на принятие решения о назначении выплаты — не более 11 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Получить выплату из-за паводка могут только курганцы, чьи дома уже подтоплены или затоплены. Срок принятия решения по заявлению пострадавших или представителей — 11 дней. Об этом рассказала администрация города Кургана в своем telegram-канале. «Жители Кургана, жилые дома которых были подтоплены во время паводка, могут подать заявления на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Право на выплаты имеют жители, в дома которых зашла вода», — указано в telegram-канале администрации Кургана. Администрация объяснила, что получить единовременную выплату можно, подав заявление через портал Госуслуги, в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области или в любом из отделений МФЦ. Кроме того, заявления принимаются в администрации города отраслевыми департаментами по адресу улица Максима Горького, 109, кабинет № 6 по будням с 9:00 до 16:00. Факты подтопления, как уточняет ведомство, устанавливает специальная комиссия администрации, которая работает круглосуточно и без выходных. Пострадавшим гражданам необходимо вместе с заявлением предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета для перечисления выплат. Для граждан, которые проживали постоянно в доме, но не имели прописки, власти тоже придумали выход из положения. Для получения выплат таким гражданам надо предоставить документ, подтверждающий, что человек постоянно проживал в доме. Например, этой цели может послужить квитанция об оплате электричества или газа. Для пострадавших из жилых домов в долевой собственности необходимо, чтобы с заявлением обратились все долевики. Деньги перечисляются пострадавшему на его счет либо выплачиваются через «Почту России» по выбору после того, как пройдут все проверки и согласования с ведомствами. Крайний срок, по данным мэрии, на принятие решения о назначении выплаты — не более 11 дней.