Путину и Шойгу доложили о задержании замминистра обороны Иванова

23 апреля 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Путину и Шойгу доложили о задержании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин получил доклад о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин получил доклад о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.