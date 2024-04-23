23 апреля 2024

Путину и Шойгу доложили о задержании замминистра обороны Иванова

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Путину и Шойгу доложили о задержании Фото:

Президент России Владимир Путин получил доклад о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин получил доклад о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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