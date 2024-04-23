Путину и Шойгу доложили о задержании замминистра обороны Иванова

Путину и Шойгу доложили о задержании
Президент России Владимир Путин получил доклад о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.
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