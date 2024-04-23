Сенат США согласовал проект по конфискации активов РФ в пользу Украины

24 апреля 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Пакет законопроектов отправится на подпись к президенту США Джо Байдену Фото: Official White House / Cameron Smith Пакет законопроектов, который связан с конфискацией замороженных активов РФ для их передачи Украине, прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Об этом сообщили журналисты. «Процедурному голосованию предшествовали непродолжительные дебаты по законопроектам. Они 20 апреля были одобрены в Палате представителей законодательного органа. Объем пакета, дебаты по которому теперь были ограничены, составил 95 миллиардов долларов», — пишет ТАСС. Пакет законопроектов включает в себя оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций. В частности, Украине хотят перевести 61 миллиард долларов, Израилю — 26 миллиардов долларов, а также планируется направить средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Законодатели обязывают исполнительную власть направить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. После окончательного одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену, который обещал подписать документ. Помимо того, законодатели предлагают дать китайской компании ByteDance один год на продажу TikTok, а иначе может последовать запрет TikTok в США. Также пакет предусматривает введение санкций для иранских и российских должностных лиц и дальнейшее ограничение экспорта американских технологий. Их используют для производства иранских беспилотников. В США предложили признать страны, которые спонсируют Киев, пострадавшими. Это нужно для того, чтобы конфисковать замороженные российские активы. Президент РФ Владимир Путин завил, что если страны Запада все же решатся использовать активы, то Москва примет зеркальные меры. По словам вице-спикера Совфеда Константина Косачева, решение Запада инвестировать замороженные активы в Украину приведет к очередному глобальному финансовому кризису. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пакет законопроектов, который связан с конфискацией замороженных активов РФ для их передачи Украине, прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Об этом сообщили журналисты. «Процедурному голосованию предшествовали непродолжительные дебаты по законопроектам. Они 20 апреля были одобрены в Палате представителей законодательного органа. Объем пакета, дебаты по которому теперь были ограничены, составил 95 миллиардов долларов», — пишет ТАСС. Пакет законопроектов включает в себя оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций. В частности, Украине хотят перевести 61 миллиард долларов, Израилю — 26 миллиардов долларов, а также планируется направить средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Законодатели обязывают исполнительную власть направить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. После окончательного одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену, который обещал подписать документ. Помимо того, законодатели предлагают дать китайской компании ByteDance один год на продажу TikTok, а иначе может последовать запрет TikTok в США. Также пакет предусматривает введение санкций для иранских и российских должностных лиц и дальнейшее ограничение экспорта американских технологий. Их используют для производства иранских беспилотников. В США предложили признать страны, которые спонсируют Киев, пострадавшими. Это нужно для того, чтобы конфисковать замороженные российские активы. Президент РФ Владимир Путин завил, что если страны Запада все же решатся использовать активы, то Москва примет зеркальные меры. По словам вице-спикера Совфеда Константина Косачева, решение Запада инвестировать замороженные активы в Украину приведет к очередному глобальному финансовому кризису.