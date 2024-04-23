23 апреля 2024

Челябинскому экс-депутату Маматову продлили процесс банкротства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комиссии общественной палаты Челябинской области по вопросу оптимизации детских спортивных школ города. Челябинск, маматов эркин
Эркину Маматову продлили срок реализации имущества Фото:

Экс-депутату Металлургического райсовета Челябинска Эркину Маматову продлили реализацию имущества, что означает продолжение процедуры банкротства. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда региона.

«О продлении реализации имущества», — указано в решении суда от 23 апреля. Текст документа еще не опубликован. Следующее заседание суда состоится 23 мая.

Маматова признали банкротом по его заявлению в ноябре 2023 года. После этого свои претензии выдвинули кредиторы — ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС Финанс» и «Титан». Согласно сервису СБИС, общая сумма долгов Маматова приближается к 1,3 млн рублей. На его имущество наложен арест.

До 2021 года Маматов руководил в Челябинске муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город». С поста директора он уволился после того, как в учреждении прошли обыски. По данным URA.RU, Маматов уехал в Сочи и на сессиях в райсовете не появлялся. Депутаты поставили вопрос о лишении мандата за прогулы. Не дожидаясь этого решения, Маматов сложил полномочия досрочно. После отъезда из Челябинска он перестал общаться со СМИ и для комментариев недоступен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-депутату Металлургического райсовета Челябинска Эркину Маматову продлили реализацию имущества, что означает продолжение процедуры банкротства. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда региона. «О продлении реализации имущества», — указано в решении суда от 23 апреля. Текст документа еще не опубликован. Следующее заседание суда состоится 23 мая. Маматова признали банкротом по его заявлению в ноябре 2023 года. После этого свои претензии выдвинули кредиторы — ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС Финанс» и «Титан». Согласно сервису СБИС, общая сумма долгов Маматова приближается к 1,3 млн рублей. На его имущество наложен арест. До 2021 года Маматов руководил в Челябинске муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город». С поста директора он уволился после того, как в учреждении прошли обыски. По данным URA.RU, Маматов уехал в Сочи и на сессиях в райсовете не появлялся. Депутаты поставили вопрос о лишении мандата за прогулы. Не дожидаясь этого решения, Маматов сложил полномочия досрочно. После отъезда из Челябинска он перестал общаться со СМИ и для комментариев недоступен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...