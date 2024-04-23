Челябинскому экс-депутату Маматову продлили процесс банкротства

24 апреля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Эркину Маматову продлили срок реализации имущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-депутату Металлургического райсовета Челябинска Эркину Маматову продлили реализацию имущества, что означает продолжение процедуры банкротства. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда региона. «О продлении реализации имущества», — указано в решении суда от 23 апреля. Текст документа еще не опубликован. Следующее заседание суда состоится 23 мая. Маматова признали банкротом по его заявлению в ноябре 2023 года. После этого свои претензии выдвинули кредиторы — ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС Финанс» и «Титан». Согласно сервису СБИС, общая сумма долгов Маматова приближается к 1,3 млн рублей. На его имущество наложен арест. До 2021 года Маматов руководил в Челябинске муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город». С поста директора он уволился после того, как в учреждении прошли обыски. По данным URA.RU, Маматов уехал в Сочи и на сессиях в райсовете не появлялся. Депутаты поставили вопрос о лишении мандата за прогулы. Не дожидаясь этого решения, Маматов сложил полномочия досрочно. После отъезда из Челябинска он перестал общаться со СМИ и для комментариев недоступен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутату Металлургического райсовета Челябинска Эркину Маматову продлили реализацию имущества, что означает продолжение процедуры банкротства. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда региона. «О продлении реализации имущества», — указано в решении суда от 23 апреля. Текст документа еще не опубликован. Следующее заседание суда состоится 23 мая. Маматова признали банкротом по его заявлению в ноябре 2023 года. После этого свои претензии выдвинули кредиторы — ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС Финанс» и «Титан». Согласно сервису СБИС, общая сумма долгов Маматова приближается к 1,3 млн рублей. На его имущество наложен арест. До 2021 года Маматов руководил в Челябинске муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город». С поста директора он уволился после того, как в учреждении прошли обыски. По данным URA.RU, Маматов уехал в Сочи и на сессиях в райсовете не появлялся. Депутаты поставили вопрос о лишении мандата за прогулы. Не дожидаясь этого решения, Маматов сложил полномочия досрочно. После отъезда из Челябинска он перестал общаться со СМИ и для комментариев недоступен.