Бизнесвумен из ЯНАО открыла салон красоты для животных благодаря господдержке

24 апреля 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Женщина получила 350 тысяч рублей на открытие салона красоты для животных Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Мария Загорская открыла салон красоты для домашних питомцев. Она получила государственную поддержку в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщила администрация города. «Социальный контракт дает возможность развивать свой бизнес. Государственная поддержка — это отличная помощь для начинающих предпринимателей, которые стремятся к большим достижениям,» — слова Загорской передает администрация города в telegram-канале. Сообщается, что она получила господдержку в размере 350 тысяч рублей. По словам женщины, деньги были направлены на покупку оборудования, мебели и расходных материалов. Салон быстро приобрел популярность среди жителей. Питомца можно привести на стрижку или экспресс-линьку. Уточняется, что программа социального контракта действует с 1 января 2021 года. Сейчас этой помощью воспользовались 14 новоуренгойцев. Кроме того, в поселке Пангод предприниматель открыла косметический салон. Помещение для него ей предоставили в рамках реализации мер господдержки для самозанятых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Мария Загорская открыла салон красоты для домашних питомцев. Она получила государственную поддержку в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщила администрация города. «Социальный контракт дает возможность развивать свой бизнес. Государственная поддержка — это отличная помощь для начинающих предпринимателей, которые стремятся к большим достижениям,» — слова Загорской передает администрация города в telegram-канале. Сообщается, что она получила господдержку в размере 350 тысяч рублей. По словам женщины, деньги были направлены на покупку оборудования, мебели и расходных материалов. Салон быстро приобрел популярность среди жителей. Питомца можно привести на стрижку или экспресс-линьку. Уточняется, что программа социального контракта действует с 1 января 2021 года. Сейчас этой помощью воспользовались 14 новоуренгойцев. Кроме того, в поселке Пангод предприниматель открыла косметический салон. Помещение для него ей предоставили в рамках реализации мер господдержки для самозанятых.