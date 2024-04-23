23 апреля 2024

Бизнесвумен из ЯНАО открыла салон красоты для животных благодаря господдержке

© Служба новостей «URA.RU»
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Барахолка у креативного кластера Л52. Екатеринбург, собака, домашнее животное, корги, обнимание
Женщина получила 350 тысяч рублей на открытие салона красоты для животных Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Мария Загорская открыла салон красоты для домашних питомцев. Она получила государственную поддержку в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщила администрация города.

«Социальный контракт дает возможность развивать свой бизнес. Государственная поддержка — это отличная помощь для начинающих предпринимателей, которые стремятся к большим достижениям,» — слова Загорской передает администрация города в telegram-канале. Сообщается, что она получила господдержку в размере 350 тысяч рублей.

По словам женщины, деньги были направлены на покупку оборудования, мебели и расходных материалов. Салон быстро приобрел популярность среди жителей. Питомца можно привести на стрижку или экспресс-линьку.

Уточняется, что программа социального контракта действует с 1 января 2021 года. Сейчас этой помощью воспользовались 14 новоуренгойцев. Кроме того, в поселке Пангод предприниматель открыла косметический салон. Помещение для него ей предоставили в рамках реализации мер господдержки для самозанятых.

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Мария Загорская открыла салон красоты для домашних питомцев. Она получила государственную поддержку в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщила администрация города. «Социальный контракт дает возможность развивать свой бизнес. Государственная поддержка — это отличная помощь для начинающих предпринимателей, которые стремятся к большим достижениям,» — слова Загорской передает администрация города в telegram-канале. Сообщается, что она получила господдержку в размере 350 тысяч рублей. По словам женщины, деньги были направлены на покупку оборудования, мебели и расходных материалов. Салон быстро приобрел популярность среди жителей. Питомца можно привести на стрижку или экспресс-линьку. Уточняется, что программа социального контракта действует с 1 января 2021 года. Сейчас этой помощью воспользовались 14 новоуренгойцев. Кроме того, в поселке Пангод предприниматель открыла косметический салон. Помещение для него ей предоставили в рамках реализации мер господдержки для самозанятых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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